13-jähriger Schüler bei Schlägerei schwer am Kopf verletzt

Ein 13-jähriger Schüler wurde auf dem Nachhauseweg von einem 15-Jährigen abgepasst und schwer verprügelt © Panthermedia

Gauting - Eine Lehrerin der Gautinger Mittelschule meldete am gestrigen Montag um 13.10 Uhr bei der Integrierten Rettungsleitstelle eine Schlägerei zwischen zwei Burschen auf dem Schulweg an der Birkenstraße.

Die Leitstelle informierte daraufhin die Einsatzzentrale der Polizei, die umgehend eine Streife der Gautinger Polizei in Richtung Birkenstraße schickte. Am Einsatzort wurde ein am Boden liegender 13-jähriger Schüler, der eine Platzwunde am Hinterkopf erlitten hatte, von den Rettungssanitätern bereits versorgt. Bei der Zeugenbefragung der Polizisten kam heraus, dass der verletzte 13-Jährige, der auf die Mittelschule geht, von einem 15-Jährigen aus der Realschule wegen einem bereits länger schwelenden Streit nach der Schule abgepasst und anschließend zusammen geschlagen worden war. Hierbei soll es auch zu einem Tritt des 15-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf des 13-Jährigen gekommen sein, woraufhin ein Notarzt zum Tatort alarmiert wurde. Nach dessen Diagnose wurde der Verletzte mit Verdacht auf schwerere Kopfverletzungen in eine Klinik nach München eingeliefert. Dort musste der Gautinger Schüler zur weiteren Beobachtung die Nacht verbringen, während am heutigen Tag weitere Untersuchungen zu seinen genauen Verletzungen durchgeführt werden.

Die Gautinger Polizei konnte den 15-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später in der elterlichen Wohnung in Gauting festnehmen. Sein Mobiltelefon und sein Tablet wurden dabei als Beweismittel sichergestellt.

Bei der Vernehmung gab der Realschüler die Tat zu. Nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wird derzeit wegen des Tritts gegen den Kopf des Opfers nicht von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Derzeit läuft gegen den 15-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.