132 Wunschzettel: Ein Weihnachtsbaum für den guten Zweck steht in Starnberg

Von: Lisa Livancic

Wunschbaum Raphael.JPG © Lisa Livancic

Starnberg – Ein schön geschmückter Weihnachtsbaum, mit zahlreichen Wunschzetteln bestückt, ziert erneut den Eingang zur Raphael Apotheke im Stadt Markt Starnberg. Auch in diesem Jahr möchte die Apotheke so gemeinsam mit vielen Freiwilligen etwas Gutes tun für Kinder und Senioren im Landkreis, die unter der Armutsgrenze leben.

Hinter der Aktion steckt der Gedanke, Menschen, die es sich nicht selbst leisten können, einen Wunsch zu Weihnachten zu erfüllen. Dazu hat die Apotheke dieses Jahr insgesamt 132 Wunschzettel an vier verschiedene soziale Organisationen verteilt. Die Einrichtungen geben die Wunschzettel an bedürftige Personen weiter, die dann ihren Namen, das Geschlecht, das Alter und die Einrichtung sowie ihren Weihnachtswunsch aufschreiben. Hierbei handelt es sich um Sachgeschenke im Wert von bis zu 40 Euro oder um Gutschein-Wünsche von Geschäften in Starnberg. Seit vergangener Woche hängen die Wunschzettel nun an der knapp 2,20 Meter hohen Tanne und warten darauf, erfüllt zu werden.



Aktion geht bis zum 19. Dezember

Jeder der möchte, kann sich also ab sofort einen Zettel aussuchen, den gewünschten Gegenstand besorgen und in einem Geschenk verpackt bis zum 19. Dezember in der Raphael Apotheke in der Josef-Jägerhuber-Straße 7 abgeben. Der Zettel sollte außen am Paket befestigt werden, damit die Geschenke ab dem 20. Dezember an die jeweiligen Einrichtungen verteilt werden können.



Lego, Puppen oder auch Pfannen

Die Starnberger Tafel und die Caritas durften dieses Jahr 23 Wunschzettel an Senioren verteilen. 50 Wunschzettel kommen von Kindern des FortSchritts in Starnberg und weitere 51 von Kindern, die auf die wöchentliche Essensausgabe bei der Starnberger Tafel angewiesen sind. Für das Mutter-Kind-Haus in Gilching können dieses Jahr ebenfalls acht Wünsche erfüllt werden. „Viele Senioren wünschen sich eine CD mit Schlager, neue Pfannen oder Kosmetikprodukte. Die Kinder freuen sich oft über Lego oder Puppen“, weiß Initiator und Inhaber der Apotheke Raphael Felber. „Inzwischen ist die Aktion gut etabliert“, freut sich Felber. Aber auch wenn nicht alle Zettel bis zum 19. Dezember mitgenommen werden, geht niemand leer aus: „Unsere oberste Prämisse ist es natürlich, dass alle Wünsche erfüllt werden“, erklärt der Inhaber. Die Raphael Apotheke sowie Felber selbst übernehmen einen Teil der Geschenke. Aber auch die Karl und Maria Liebich Stiftung in Starnberg, die seit mehreren Jahren Menschen hilft, die sozial benachteiligt sind, trägt mit Spenden zur Erfüllung aller Wünsche bei.