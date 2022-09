1336 Kinder werden heute im Landkreis Starnberg eingeschult

Von: Alma Bucher

Was in der Schultüte wohl alles drin ist? Diese Frage stellten sich sicherlich einige Kinder heute nach einem spannenden ersten Schultag. © FamVeldman/panthermedia

Landkreis – Der Schulranzen ist gepackt, die Schultüte ist mit süßen Leckereien und dem einen oder anderen Spielzeug oder Stiften gefüllt. Die Nacht vor dem ersten Schultag war für viele Eltern - aber auch vor allem für die ABC-Schützen - bestimmt aufregend. Sie geht nun los - die Schule!

Im Landkreis startet heute an den staatlichen und privaten Grundschulen 1336 Schulanfänger in 67 Klassen die Schulzeit. Insgesamt besuchen im Landkreis Starnberg 7860 Schülerinnen und Schüler die 24 allgemeinen und fünf privaten Grund- und Mittelschulen. Rund 28 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben einen Migrationshintergrund (ohne die Schüler der Privatschulen), das berichtete Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger auf Anfrage des Kreisboten. Die durchschnittliche Klassengröße an den allgemeinen Grundschulen beträgt 23,8 Schülerinnen und Schüler, in den staatlichen Mittelschulen 20,5. Jede Klasse an den Grund- und Mittelschulen konnte mit einer Klassenleitung versorgt werden. Der Pflichtunterricht kann personell mit staatlichen Lehrkräften und gewonnenen Substituten abgedeckt werden. Bedarfsorientiert stehen einzelnen Schulen Stunden für Inklusion zur Verfügung. Ein zusätzliches Budget für Kinder mit Migrationshintergrund bzw. für deutsche Kinder zur Sprachförderung im Kinderarten und an den Schulen ermöglicht die Einrichtung von sogenannten Deutschkursen und Deutschfördermaßnahmen. An den Grundschulen werden diese Stunden gezielt auch für die Förderung der ukrainischen Schülerinnen und Schüler eingesetzt, die hier in die Regelklassen integriert sind.

Weniger Lehrkräfte in der mobilen Reserve

An jeder Mittelschule im Landkreis wurden jahrgangs- und schulartübergreifend sogenannte Brückenklassen eingerichtet. Der Personalbedarf wurde hier überwiegend durch das Anwerben ukrainischer Lehrkräfte und im Bereich von DaZ (Didaktik des Deutschen als Zweitsprache) erfahrener Personen gedeckt. Das durch die Regierung von Oberbayern vorgegebene mobile Reservebudget konnte gebildet werden, allerdings reduziert sich die Zahl der frei zur Verfügung stehenden Personen/Stunden bereits zu Schuljahresbeginn durch den notwendigen Ersatz schwangerer und langzeiterkrankter Lehrkräfte.

Auch im Landkreis Starnberg fehlen Fachlehrer

Weiterhin angespannt bleibt die Personalversorgung im Bereich aller Fachlehrkräfte, im Grundschulbereich und im Mittelschulbereich übernehmen daher Grundschul- und Mittelschullehrer teilweise den Unterricht in den Fächern WuG, Wirtschaft 7 und Technik 7. Grundsätzlich stehen insgesamt 54 (Fach-) Lehrerinnen und Lehrer mit Teilzeit und Vollzeit für den Aushilfsdienst bereit.