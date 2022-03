Jugendlicher fährt in Starnberg mit E-Roller bei Rot über die Straße und stößt mit Pkw zusammen

Ein Jugendlicher stößt in Starnberg mit einem Pkw zusammen, weil er bei Rot über die Straße fährt. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Ein 14-jähriger Starnberger fährt mit seinem E-Roller bei Rot über die Straße und stößt mit einem Pkw zusammen.

Glück hatte ein Jugendlicher am Montagnachmittag in Starnberg. Von einem Verkehrsunfall, den er selbst verursachte, zog er nur leichte Verletzungen davon.

Bei Rot über die Straße gefahren

Der Junge fuhr gegen 13.50 Uhr mit einem E-Scooter verbotswidrig auf dem Gehweg der Petersbrunner Straße in Richtung Bahnhof Nord. Die Ampel über die Gautinger Straße zeigte für ihn Rot, was ihn nicht davon abhielt, die Straße überqueren zu wollen. In diesem Moment bekamen die aus Richtung Gauting kommenden Fahrzeuge jedoch Grün.

55-jährige Autofahrerin aus Berg übersieht den Rollerfahrer

Eine 55-jährige Frau aus Berg, die mit ihrem Peugeot an erster Stelle stand, wollte deshalb losfahren. Da sie sich zuvor auf die Ampel konzentriert hatte, übersah sie den Jugendlichen, der ihr dann gegen den linken Kotflügel fuhr und stürzte. Er trug von dem Unfall lediglich Schürfwunden und Prellungen davon. Am Peugeot wurde die Motorhaube und die Windschutzscheibe beschädigt, den Schaden schätzen die aufnehmenden Beamten auf 5.000 Euro.

Der Jugendliche muss sich laut Polizei auf ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro einstellen.