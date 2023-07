16-Jähriger fährt bei Spritztour mit Freundin in Stockdorf an den Baum

Ein 16-Jähriger klaut seinem Vater die Autoschlüssel und fährt den Wagen laut Polizei bei Stockdorf an den Baum. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gauting - Er hat keinen gültigen Führerschein und klaut seinem Vater den Autoschlüssel. Ein 16-Jähriger baut mit aufheulendem Motor und der Freundin auf dem Beifahrersitz in Stockdorf einen Unfall.

Zu einem heftigen Unfall auf der Staatsstraße 2063 zwischen Stockdorf und Gauting kam es laut Mitteilung der Polizei in Gauting am Dienstagmorgen, 4. Juli, gegen 7.45 Uhr. Ein Autofahrer hatte der Dienststelle telefonisch mitgeteilt, dass ein hinter ihm fahrender BMW etwa zehn Meter nach dem Ortsschild von Stockdorf mit aufheulendem Motor beschleunigt hatte und dann auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße abgekommen und anschließend in den Grünstreifen gefahren sei.

Fahrer verletzt sich bei Unfall in Stockdorf und kommt ins Krankenhaus

Dort kam es in der Folge zu einem Zusammenstoß mit einem der Bäume. Dort wurde der 16-Jährige Fahrer, der sich als amerikanischer Tourist gerade in Gauting befindet und keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, leicht am linken Arm verletzt. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde augenscheinlich nicht verletzt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Starnberg eingeliefert.

70.000-Euro-Schaden an Unfallfahrzeug in Stockdorf

Der Schaden an dem verunfallten fast neuwertigen BMW M 5 wird auf rund 70.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war nicht mehr rollfähig und musste mit einem Kran geborgen werden, ehe es abgeschleppt werden konnte. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, handelt es sich bei dem Pkw um ein Leihfahrzeug, welches sich der 53-jährige Vater des 16-Jährigen für diese Woche ausgeliehen hatte. Der Sohn hatte den Fahrzeugschlüssel in der Früh ohne Wissen seines Vaters in einem Gautinger Hotel an sich genommen und hatte mit seiner Freundin nach eigener Aussage einer Spritztour unternommen. Da es sich bei dem Unfallfahrer um einen Touristen handelt, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II eine Sicherheitsleistung in Höhe von 173,50 € erhoben. (kb)