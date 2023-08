16-Jähriger verletzt sich schwer bei Unfall mit Leichtkraftrad

Ein Rettungswagen ist in Starnberg im Einsatz. Ein Jugendlicher stürzt mit dem Leichtkraftrad und verletzt sich schwer. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Starnberg - Ein junger Leichtkraftrad-Fahrer fährt bei Leutstetten gegen eine Leitplanke und wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag am späten Nachmittag befuhr ein 16-jähriger Münchener mit seinem Leichtkraftrad vom Mühlthal kommend in Richtung Starnberg. In der letzten Linkskurve vor Leutstetten verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der auf der rechten Seite befindlichen Leitplanke und stürzte.

Schwerverletzter Jugendlicher von Leutstetten muss ins Krankenhaus

Das Leichtkraftrad wurde leicht beschädigt, der Fahrer hingegen musste schwerverletzt mit dem Rettungsdienst ins nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. (kb)