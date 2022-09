Die Schule kann wieder losgehen

Von Alma Bucher

Landkreis – Im Landkreis Starnberg beginnt nicht nur für 1.336 Schulanfänger ein neuer Lebensabschnitt, sondern auch für 16 Lehramtsanwärterinnen. Ihr Einsatzbereich liegt für fünf von ihnen an Mittelschulen im Landkreis, elf werden an den Grundschulen tätig, unter ihnen auch eine Förderlehreranwärterin.

Traditionell wurden die jungen Lehrkräfte vor der ersten Lehrerkonferenz ins Landratsamt zur offiziellen Begrüßung und Vereidigung eingeladen. Neben der Personalratsvorsitzenden Nicole Bannert und der Seminarrektorin Regina Winkler-Menzel führten Schulamtsdirektorin Manuela Hollweg und die Fachliche Leiterin des Staatlichen Schulamtes Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger die Neulinge feierlich mit Urkundenübergabe in ihre Aufgabe ein und nahmen die Ernennung zu Beamten auf Widerruf vor. „Sie kommen in den schönsten Landkreis Bayerns!“, versprach Huber-Weinberger und betonte, dass der Lehrerberuf in ihren Augen trotz aller Herausforderungen der schönste Beruf der Welt sei. „Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, Wissen zu vermitteln und dabei kreativ und stärkenorientiert sich selbst als Pädagoge täglich einbringen zu können, ist das reizvolle unserer Arbeit.“ (kb)