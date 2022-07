17-Jähriger bedroht 16-jähriges Mädchen in Gautinger Einrichtung

Teilen

Fahnder der Gautinger Polizei stellen einen 17-jährigen Jugendlichen, der ein Mädchen bedroht hat. © Panthermedia

Gauting - Ein 16-jähriges Mädchen in einer Gautinger Einrichtung soll von einem 17-Jährigen per Textnachricht mit dem Tode bedroht werden. Diese Schilderung eines Betreuers der Einrichtung alarmierte die Polizei in Gauting. Am Gautinger Bahnhof entdeckten die Beamten den Jugendlichen.

Denn in der Textnachricht stand auch, dass der 17-Jährige bereits auf dem Weg nach Gauting und zur Einrichtung sei. Daraufhin wurde der S- Bahnhof Gauting durch zwei Streifen der Gautinger Polizei verstärkt bestreift. Die geschulten Fahnder-Augenpaare konnten den bei der Gautinger Polizei bereits hinlänglich bekannten Jugendlichen gegen 17.15 Uhr tatsächlich herausfiltern, als er gerade aus der von München kommenden S-Bahn stieg.

Er wurde umgehend in Gewahrsam genommen und zur Inspektion an der Münchner Straße gebracht. Bei der anschließenden Personenüberprüfung des 17-Jährigen stellten die Beamten fest, dass gegen den Beschuldigten zudem eine Fahndungsnotierung durch die Staatsanwaltschaft Zwickau vorlag.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde der wohnsitzlose Beschuldigte nach Benennung eines „Zustellungsbevollmächtigten“ gegen 21 Uhr wieder auf freien Fuß gesetzt.