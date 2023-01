17 Wertstoffhöfe im Landkreis Starnberg nehmen ausgediente Christbäume an

In Dortmund werden Tannenbäume von der EDG gratis abgeholt (Symbolbild). © Olaf Schuelke/Imago

Starnberg - Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, der Christbaum nadelt und steht bereits abgeschmückt auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Doch wohin mit ausgedienten Exemplar? Das Abfallentsorgungsunternehmen Awista im Landkreis Starnberg weiß Rat.

Das Kommunalunternehmen Awista-Starnberg teilt mit, dass die Christbäume auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Starnberg abgegeben werden können. Das Kommunalunternehmen bittet die Bürgerinnen und Bürger aber gleichzeitig darum, den abgeschmückten Weihnachtsbaum mit der Gartenschere zu zerkleinern und in einen Sack zu verpacken, bevor dieser zu einem der 17 Wertstoffhöfe im Landkreis Starnberg gebracht wird.

Öffnungszeiten auf der Website und der Awista-App

Alle Anlagen sind im Januar zu den bekannten Winter-Öffnungszeiten zugänglich. Die aktuellen Öffnungszeiten sind der Website unter www.awista-starnberg.de/entsorgungseinrichtungen/ zu entnehmen oder der Awista-Starnberg-Abfall-App.

Das Kommunalunternehmen öffnet darüber hinaus zur leichtern Entsorgung der Weihnachtsbäume, die Grüngutsammelstelle in Hanfeld und den Wertstoffhof in Gauting-Buchendorf wie folgt für die Bevölkerung:

Grüngutsammelstelle Hanfeld, Hanfelder Straße 100 (bei Betriebshof)

Samstag, 7. Januar, von 8.30 bis 13 Uhr

Wertstoffhof Gauting-Buchendorf, Neurieder Straße 44, 82131 Gauting-Buchendorf

Samstag, 7. Januar, von 10 bis 13 Uhr

Darüber hinaus bietet die Freiwillige Feuerwehr Gilching wie bereits im vergangenen Jahr eine Sonderaktion an der Grüngutsammelstelle in Gilching, Herbststraße an. Dort können die Bäume ebenfalls kostenlos entsorgt werden.

Grüngutsammelstelle Gilching, Herbststraße, 82205 Gilching

Samstag, 7. Januar, von 9 bis 16 Uhr

Samstag, 14. Januar, von 9 bis 16 Uhr

Bei weiteren Fragen, nicht nur zur korrekten Entsorgung von Weihnachtsbäumen, helfen Ihnen die Kolleg*innen der Abfallberatung gerne weiter. Dazu rufen Sie bitte in der Service-Zentrale unter Telefon 08151 2726-0 von Montag bis Donnerstag von 08:00 bis16 Uhr und Freitag, 8 bis 13 Uhr an. (kb)