18-jähriger Fahranfänger verursacht nach Wiesnbesuch betrunken Verkehrsunfall

Von der Straße abgekommen

Von Alma Bucher

Starnberg - Ein 18-Jähriger fuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht mit seinem VW vom Oktoberfest nach Hause. In der Hanfelder Straße kam der Fahranfänger nach links von der Straße ab, verlor die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr ein Straßenschild und fuhr durch einen Gartenzaun. Der 18-Jährige kam in einer Hecke zum Stehen. Mehrere Versuche, den VW wieder aus der Hecke zu bekommen, scheiterten.

Der Unfallverursacher verließ daraufhin die Unfallstelle. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte nur noch den VW in der Hecke stehend vorfinde .Kurze Zeit später kam der 18-Jährige zur Unfallstelle zurück. Verletzt wurde der junge Mann glücklicherweise nicht. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Schild und dem Zaun wird auf über 3.000€ geschätzt. Die Beamten stellten im Zuge der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung des Fahranfängers fest. Der 18-Jährige wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Starnberg verbracht. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten. (kb)