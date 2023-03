18-Jähriger in Tutzing mit verbotenem Springmesser unterwegs

Ein verbotenes Springmesser mit einer 8,5 Zentimeter langen Klinge führt ein 18-Jähriger in Tutzing mit sich. Die Zivilstreife entdeckt es bei einer Kontrolle. (Symbolbild). © Rolf Kremming/Imago

Tutzing - In Starnberg kontrolliert die Polizei einen 18-Jährigen aus dem Landkreis. Er hat ein Springmesser mit einer 8,5 Zentimeter langen Klinge dabei. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Samstag, 4. März, 17.45 Uhr, kontrollierte eine Zivilstreife der Polizei Starnberg in Tutzing den jungen Mann aus dem Landkreis Starnberg. „Dabei konnte in seiner Jackentasche ein verbotenes Springmesser mit einer Klingenlänge über 8,5 Zentimeter festgestellt werden“, so die Polizei.

Polizei stellt in Tutzing Springmesser eines 18-Jährigen sicher

Das Messer wurde sichergestellt und gegen den Eigentümer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz eingeleitet. (kb)