19-jähriger Autofahrer schläft in Berg hinterm Steuer ein

Ein Autofahrer schläft unterwegs ein und verständigt anschließend die Polizei. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Berg - Ein 19-jähriger Autofahrer kommt in Allmannshausen von der Fahrbahn ab. Grund ist ein Sekundenschlaf. Was passiert ist.

Der Vorfall ereignet sich laut Polizei am Karfreitag, gegen 1.30 Uhr. Der Verkehrsteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen war mit seinem VW Bora in der Seeburgstraße in Allmannhausen unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und kam im angrenzenden Grundstück zum Stillstand.

Unfallverursacher kommt ins Krankenhaus in Starnberg

Anschließend verständigte er selbst die Polizei und gab an, aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Der Fahrzeugführer klagte vor Ort über Schmerzen im rechten Knie und am Hals. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Starnberg verbracht.

Fahrzeug im Frontbereich zerstört

Der VW wurde laut Polizei an der Fahrzeugfront komplett zerstört und musste durch einen verständigten Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Am Holzzaun und einer Steinmauer am Grundstück entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Gegen den Fahrzeugführer, der nicht alkoholisiert war, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.