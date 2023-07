22-jährige Frau verletzt sich beim Sturz mit dem Motorroller

Eine Autofahrerin übersieht in Starnberg eine Frau auf einem Motorroller. Die Zweiradfahrerin stürzt beim Ausweich- und Bremsmanöver. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine Autofahrerin übersieht in Starnberg eine Rollerfahrerin. Als diese ausweichen will, stürzt sie und verletzt sich.

Passiert ist der Unfall am Freitag, 14. Juli, 13.15 Uhr in der Andechser Straße in Starnberg. Die 22-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades stürzte, als sie einer 35-jährigen Autofahrerin aus Starnberg ausweichen wollte. Das Brems- und Ausweichmanöver war nötig, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Denn die Autofahrerin fuhr von der Prinz-Karl-Straße in die Andechser Straße ein, ohne die dort fahrende Frau auf dem Roller zu beachten.

22-jährige Frau aus Starnberg kann bei Unfall Schlimmeres vermeiden

Die Rollerfahrerin zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. (kb)