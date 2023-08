28-Jähriger wirft in Starnberg Klappstuhl nach fahrenden Autos

Ein betrunkener Fußgänger wird in Starnberg festgenommen. Er randaliert und beleidigt Beamte. © David Inderlied/dpa/Illustration

Berg - Ein betrunkener 28-Jähriger aus Sachsen wirft in Berg einen Klappstuhl nach vorbeifahrenden Autos und wird gewalttätig. Er muss für eine Nacht in die Zelle.

Mehrmals rückt die Polizei Starnberg am Freitagabend ab 21.25 aus, um den Taten eines Mannes aus Freiberg an der Berger Straße Einhalt zu gebieten. Zunächst zeigte sich der alkoholisierte Mann gegenüber den eingesetzten Beamten kooperativ und sicherte zu, nach Hause zu gehen.

Betrunkener Fußgänger wird in Starnberg von Polizei überwältigt

Doch später erreichte die Polizei ein erneuter Anruf. Ein Autofahrer musste dem Klappstuhl ausweichen. Die Polizei findet den Mann auf einer unbeleuchteten Nebenstraße, „verbal aggressiv und völlig unkooperativ“ vor. Ihm wurde daher der angedrohte Gewahrsam eröffnet. Doch diese Androhung zeigte keine Wirkung, worauf die mittlerweile vier eingesetzten Beamten den jungen Mann überwältigten und den Gewahrsam durchzuführen.

Dagegen wehrte sich der junge Mann. Er versuchte die Beamten mehrfach zu schlagen und zu treten. Ein Beamter von einem Schlag im Gesicht getroffen und ein anderer in den Daumen gebissen, der von einem Handschuh geschützt war. In Handfesseln wurde er ins Krankenhaus Starnberg gebracht und machte sich laut Polizeibericht „besondere Mühe, die Beamten verbal zu verletzen“.

Eine Nacht in der Zelle der Polizei Starnberg

Erst beim Transport zum Polizeirevier Starnberg wurde er ruhiger, teilt die Polizei mit. Die Nacht verbrachte er in der Gewahrsam-Zelle, wo er sich wieder kooperativ zeigte. Er wurde in den frühen Morgenstunden entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (kb)