Aus dem alten Maibaum werden Bänke gefertigt und versteigert

33 Meter lange Fichte: Herrsching hat schon einen neuen Maibaum

Von: Petra Straub

Teilen

Das Maibaum-Team um Ludwig Darchinger (hinten) hat den neuen Herrschinger Maibaum am 30. Dezember gefällt. © D‘ Herrschinger

Herrsching – Seit Herbst 2019 fehlt der Maibaum im Ortsbild von Herrsching. 2016 wurde dort letztmals ein neues Exemplar aufgerichtet. Damit dieses Jahr am 1. Mai wieder zünftig gefeiert und für die kommenden Jahre ein weißblauer Fichtenstamm die Ortsmitte auf traditionelle Art markiert, haben die Helfer des Vereins „D‘ Herrschinger“ bereits vor Jahreswechsel Hand angelegt.

Einen ersten Anlauf für ein Maibaumaufstellen nahm der Verein vergangenes Jahr. Es war bereits ein entsprechender Baum gefällt worden. Später entschied man jedoch, dem Ortsteil Breitbrunn beim Aufstellen den Vortritt zu lassen und in Herrsching erst dieses Jahr aktiv zu werden. Der vermeintliche Maibaum landete im Sägewerk. Damit es dieses Jahr klappt, wurden die Freiwilligen bereits aktiv und schlugen einen Tag vor Silvester eine 33 Meter lange Fichte. „Heuer greifen wir richtig an“, erklärt der Vereinsvorsitzende Ludwig Darchinger. Nicht nur ein zünftiges Maifest soll es geben, die Maibaumwache soll zudem auf zwei Wochen ausgedehnt werden, damit die Freiwilligen ausreichend Zeit haben, die Fichte fürs Fest mit Farbe, Zunftzeichen und Wetterhahn herauszuputzen.

Zu Gunsten der Jugend wird die Maibaum-Wache in diesem Jahr verlängert

Damit will man auch den Bedürfnissen der Jugend Rechnung getragen, so der Organisator. Sie soll bei der Maibaumwache in den Zelten am Rathaus-Anger nach der Corona-Pause auch ausreichend Zeit haben, sich kennenzulernen und gesellig zusammenzusitzen. Das sagt Darchinger nicht ohne Hintergedanken. Denn von der dabei entstehenden Gruppendynamik profitiert der Verein. Die jungen Menschen, die sich im April verstärkt bei der Bewachung und Gestaltung des Maibaums engagieren, wirken später meist auch bei der Ausrichtung des mehrtägigen Schlossgartenfests im Juli aktiv mit, mit dem sich der Verein hauptsächlich finanziert. Bei dem Sommerfest handelt es sich um die größte Freiluft-Veranstaltung der Gemeinde, so Darchinger, mit 2.500 bis 3.000 Besucherinnen und Besuchern pro Abend, mit Sautrog-Rennen und Fischerstechen.

Ein Maifest mit Bewirtung und Versteigerung

Ein riesiges Event soll auch das Maifest werden. Etwa 1000 Personen haben das letzte Maibaumaufstellen – bei super Wetter – verfolgt, erinnert Darchinger. So viele sollen es auch 2023 werden. Aufgestellt wird der Maibaum mit reiner Muskelkraft. Die Freiwilligen werden den Maibaum mit Hilfe von Stangen-Paaren, Stück für Stück in die Senkrechte hieven. Ein Kran wird den Baum dabei vorschriftsmäßig sichern. 40 bis 60 Personen helfen alljährlich mit, Vereinsmitglieder und Freiwillige, die Darchinger direkt beim Aufstellen rekrutiert.

Der neue Maibaum von Herrsching ist ein richtiger „Lotto-Treffer“

Der Vereinsvorsitzende schwärmt in höchsten Tönen von dem neuen Maibaum. „Er ist ein richtiger Lotto-Treffer!“ 28 Meter wird die gerade gewachsene Fichte nach der Bearbeitung noch aufweisen, mutmaßt Darchinger, der im Laufe von etwa 30 Jahren in Sachen Maibaum viel Erfahrung gesammelt hat. 29 Meter misst er dann, wenn der Gockel an der Spitze montiert ist.



Aus dem alten Maibaum werden Bänke gefertigt und versteigert

Christoph Preininger von der gleichnamigen Zimmerei in Drößling hat den Baum diesmal spendiert. Zudem gibt es finanzielle Unterstützung von der örtlichen Marcus Beilacher Stiftung, für Farbe, Hobel et cetera. Darchinger kündigt für den 1. Mai ein großes Fest an, bei dem die Gäste ganztags bewirtet werden. Vom alten Maibaum sollen bis dahin Bänke gefertigt und an dem Festtag versteigert werden. Das neue Modell sei bei optimalen Bedingungen geschlagen worden, erklärt Darchinger. An einem frostfreien Tag bei abnehmendem Mond, um die Feuchtigkeit im Baum und somit die Bruchgefahr beim Fällen zu minimieren und eine optimale und somit langlebige Holzqualität zu erzielen.

Einen Tag vor Silvester schneiden die Helfer den neuen Herrschinger Maibaum um. © D‘ Herrschinger