34-Jährige stürzt in Starnberg mit Lastenrad und vierjähriger Tochter

Teilen

Als eine 34-jährige Frau in Starnberg mit dem Lastenrad stürzt, ist auch ihre vierjährige Tochter dabei. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Starnberg - Eine 34-jährige Frau stürzt in Starnberg mit dem Lastenfahrrad und ihrer vierjährigen Tochter.

Am Donnerstag, 25. Mai, gegen 14.20 Uhr, war eine 34- jährige Frau aus Starnberg mit ihrem Lastenrad in der Straße Kühtal in Starnberg in Richtung Maising unterwegs. Dabei geriet sie laut Polizei ins Schlingern und kam zu Fall.

Radfahrerin aus Starnberg verletzt sich und muss ins Krankenhaus

Die Frau zog sich Verletzungen an der Nase und am Knie zu. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Erfreulicherweise blieb die vierjährige Tochter, welche sich auf dem Lastenfahrrad befand, unverletzt. (kb)