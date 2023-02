3.340 Euro für die Kinderklinik in Starnberg

Von: Lisa Livancic

Gemeinsam übergeben Sohn Manfred (r.) und Vater Josef Ciesielski (Mitte) am Samstag eine Spende in Höhe von 3.340 Euro an die stellvertretende Leiterin der Klinik Kinder- und Jugendmedizin im Starnberger Krankenhaus, PD Dr. med. Susanne Jonath (l.). Das Geld konnte durch die Einnahmen vom Bilderverkauf, eine Verlosung und Spenden gesammelt werden. © Lisa Livancic

Starnberg – „Es war schon immer der Wunsch von meinem Vater und mir eine Ausstellung zu machen, wenn ich aufhöre. Damit können wir jetzt auch noch was Gutes tun“, freut sich Manfred Ciesielski, Inhaber des Möbel- und Einrichtungsgeschäfts „Form und Stil“ in Starnberg.

Das Geschäft schloss Ende 2022 nach 28 Jahren, da der Eigentümer das Gebäude kernsanieren möchte. Als letztes Werk gab es in den Räumlichkeiten in der Hauptstraße 17 vom 21. bis zum 28. Januar eine Ausstellung mit knapp 90 Bildern von Josef Ciesielski. Der 95-Jährige ist gelernter Bildhauer, lebt seit knapp 70 Jahren im Landkreis und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit der Malerei (wir berichteten). Neben der Ausstellung gab es auch eine Verlosung, bei der es ein Bild des Künstlers zu gewinnen gab. Ein Los belief sich lediglich auf 10 Euro. Über 50 Personen beteiligten sich an dem Gewinnspiel, weshalb es am Ende sogar drei glückliche Gewinner gab, die am vergangenen Samstag bei dem feierlichen Abschluss der Ausstellung gezogen wurden und sich bis zum nächsten Tag ein Bild aussuchen durften.

Spenden für eine zentrale Überwachungsanlage

„Die Verkaufsausstellung ist rein sozial und die gesamten Einnahmen werden wir dem Starnberger Krankenhaus spenden“, erklärt der Inhaber. Das Starnberger Klinikum ist derzeit auf Spenden angewiesen, um eine zentrale Überwachungsanlage für die Kinderklinik zu installieren. Diese sei dringend notwendig, da mit rund einem Drittel unbesetzter Pflegestellen ein großer Personalmangel herrscht und Krankheiten wie das RS-Virus zu großer Überbelastung führen. Die zentrale Überwachungsanlage soll alle Daten der Monitore in den Patientenzimmern gebündelt in das Pflegezimmer übertragen. So eine Anlage kostet allerdings 150.000 Euro.

Monitoranlage am Kinderkrankenhaus soll im Frühjahr in Betrieb gehen

„Das Krankenhaus ist leider momentan auf Spenden angewiesen und wir wollen es mit dieser Ausstellung unterstützen“, erklärt Ciesielski als er die Dose mit dem gesammelten Geld öffnet. Der Ertrag aus den Bildverkäufen, Spenden und der Verlosung belaufen sich letztendlich auf 3.340 Euro, die zu 100 Prozent als Spende an das Krankenhaus gehen. „Das ist echt sehr viel Geld. Besonders weil wir im Moment wirklich jeden Euro umdrehen“, freut sich PD Dr. med. Susanne Jonat, stellvertretende Leiterin der Klinik Kinder- und Jugendmedizin im Starnberger Krankenhaus.

Auch wenn das Spendenziel noch nicht erreicht ist, wird die zentrale Monitoranlage auf jeden Fall eingebaut und hoffentlich schon im Frühjahr dieses Jahres in Betrieb genommen werden. „Wir befinden uns momentan im Endspurt. Es fehlt uns noch ein wenig Geld, damit wir auch die paar fehlenden Zimmer noch ausstatten können, was uns eine Menge Arbeit und Zeit sparen würde“, erklärt Jonat.

Wer die Kinderklinik unterstützen möchte, kann auf das Konto des Fördervereins „Freundeskreis des Klinikums Starnberg e.V.“ bei der Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg mit dem Betreff „Kinderklinik“ einzahlen. IBAN: DE36 7025 0150 0430 0665 55.