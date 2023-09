35 Retter suchen 14-Jährigen im Starnberger See

Teilen

Taucher, Boote und Hubschrauber sind im Einsatz am Starnberger bei der Suche nach einem vermissten Jungen. © Kreiswasserwacht Starnberg

Starnberg – Besorgt wendet sich ein Vater an die Ehrenamtlichen der Wasserwacht Starnberg. Am Mittwochabend ist sein 14-jähriger Sohn zwei Stunden vorher mit dem Stand-up-Bord auf den See hinausgefahren und nicht zurückgekehrt.

Auf den Hilferuf des Vaters werden in kurzer Zeit zahlreiche Einsatzkräfte aktiv. Die ersten Wasserretter, die zufällig an der Station beim Baden sind, machen sich mit dem Boot in der Starnberger Bucht auf die Suche. Zudem wird das Personal im Seebad gebeten, nach dem Jugendlichen Ausschau zu halten. Über die Integrierte Leitstelle werden weitere Kräfte angefordert. Und dann werden auch noch Einsatzkräfte des Bundeswehr-Taucherausbildungszentrum Percha durch die Rettungsboote und den über der Starnberger Bucht kreisenden Rettungshubschrauber auf den Einsatz aufmerksam und beteiligen sich sofort an der Suche.

Der vermisste Junge legt bei einem Yachtclub eine Rast ein

Nur wenige Minuten später kommt die Erfolgsmeldung: Die Besatzung der Bundeswehr sieht den Jungen mitsamt Board in einem Yachtclub. Tatsächlich kam er nicht mehr gegen den Nordostwind an und hatte sich entschieden, im Yachtclub eine Pause einzulegen. Der Jugendliche wird an der Rettungsstation in Starnberg untersucht und kann mit seinem sichtlich erleichterten Vater eine Stunde nach dessen Hilferuf nach Hause gehen. Die gute Zusammenarbeit von etwa 35 Einsatzkräften von Wasserwachten, Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei war bei dem Einsatz „Schlüssel der erfolgreich beendeten Suche“, so die Kreiswasserwacht. (kb/str)