36-jähriger Mann aus Herrsching muss nach Unfall ins Krankenhaus

Auffahrunfall in Herrsching

Am Freitag gegen 18.35 Uhr wurde bei einem Auffahrunfall im Mühlfeld in Herrsching ein 36-jähriger Herrschinger leicht verletzt. Der Mann wollte an der Unfallstelle mit seinem Pkw VW nach links abbiegen und musste dazu abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 73-jährige Frau aus Andechs bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf den vor ihr fahrenden Wagen auf.

Der Herrschinger wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Seefeld gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf gesamt rund 4.000 Euro. (kb)