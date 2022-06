42-Jährige Mutter aus Berg benötigt dringend Stammzellspende

Die 42-jährige Regina aus Berg am Starnberger See hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellenspende. © privat

Berg - Die 42-jährige Regina aus Berg am Starnberger See hat Blutkrebs. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, den 25. Juni im Vereinsheim Aufkirchen, Marienstr. 11, 82335 Berg als potentielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender für Regina und alle anderen Patienten bei der DKMS registrieren lassen. Auch Geldspenden werden benötigt, da der gemeinnützigen Gesellschaft allein für die Registrierung jeder Spenderin und jeden Spenders Kosten in Höhe von 35 Euro entstehen.

Regina ist 42 Jahre jung und lebt mit ihren beiden Söhnen Jakob (14 Jahre) und Xaver (10 Jahre), ihrem Ehemann Rudi, den drei Katzen und ihrer geliebten Bernersennenhündin Fanny in einem idyllischen Dorf in der Gemeinde Berg am Starnberger See. Sie liebt ihren Garten, hegt und pflegt ihre Blumen und Gemüsebeete. Auch die langen Spaziergänge mit ihrer Hündin über Wiesen und Felder oder ein kurzes Pläuschen mit Freunden und Nachbarn bedeuten für sie das große Glück – da tankt Regina auf. Ihr Umfeld beschreibt Regina als unbekümmert und lebensfroh. „Sie ist einfach glücklich in ihrem Leben“, erzählt Andrea Schwenski, Freundin und Mitinitiatorin der Aktion. Mit viel Herzblut engagiert sich Regina im Pfarrgemeinderat und in ihrer Gemeinde. In ihrer Arbeit als Köchin im örtlichen Kindergarten geht sie komplett auf. Ihrer Passion, Kindern ein gesundes Essen zuzubereiten, kann sie dort nachgehen. Regina ist für alle Kinder zu einer festen, unabkömmlichen und liebgewonnenen Institution geworden. Allerdings bekommt das glückliche Leben der zweifachen Mutter im März diesen Jahres plötzlich Risse. Schlappheit, Schlaflosigkeit und Schmerzen plagen Regina. Letztendlich wird ihr Zustand so unerträglich, dass sie sich bei ihrer Hausärztin durchchecken lässt. Nach den ersten Untersuchungen und einer Blutabnahme steht fest: Regina hat Blutkrebs und kann nur durch eine Stammzellspende weiterleben.

„Nach der anfänglichen Schockstarre war uns allen klar, dass Aufgeben keine Option ist. Reginas unermüdliche Kraft, den Kampf gegen den Krebs anzugehen, nahmen wir Freundinnen als Startschuss für die Aktion“, so Schwenski. Bisher konnte für Regina noch kein „genetischer Zwilling“ gefunden werden. Unter dem Motto „Regina will leben“ appellieren ihr Ehemann Rudi, ihre engsten Freunde und Bekannten an die Menschen in der Region, sich am Samstag, den 25.Juni von 11 bis 16 Uhr im Vereinsheim Aufkirchen, Marienstr. 11, 82335 Berg zu registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird bei den Spendern ein Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durchgeführt, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patienten zur Verfügung.

Aus aktuellem Anlass werden Personen mit Grippesymptomen und akuten Atemwegserkrankungen gebeten nicht zur Aktion zu kommen, sondern sich online unter www.dkms.de zu registieren.

