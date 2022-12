42-Jähriger lenkt Kleintransporter in Inning links an Verkehrsinsel vorbei

Die Polizei kontrolliert den Fahrer eines Kleintransporters in Inning, der nicht nach Vorschrift unterwegs ist. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Inning - Enthemmt und mit überhöhter Geschwindigkeit ist der 42-jährige Fahrer eines Kleintransporters in Inning unterwegs. Er fährt sogar links an einer Verkehrsinsel vorbei. Die Polizei erklärt, warum.

Aufgefallen ist der „enthemmt“ fahrende Fahrzeuglenker am Dienstag gegen 12 Uhr einem Pkw-Fahrer. Dieser überholte den Pkw-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der auf 30 Stundenkilometer begrenzten Ortsdurchfahrt von Inning. Bei der Weiterfahrt in Richtung Herrsching fuhr er dazu noch links an einer Verkehrsinsel vorbei. Der Kleintransporter konnte in Herrsching von Polizeibeamten auf Fußstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Beamten der Polizeiinspektion Herrsching schlägt Geruch von Marihuana entgegen

Schon beim Öffnen der Türe schlug den Beamten der Geruch von Marihuana entgegen, sodass der Fahrer, ein 42-Jähriger kroatischer Staatsbürger aus Kaufbeuren, auf die Wache der Polizeiinspektion Herrsching begleitet wurde. Ein Drogentest bestätigte den Drogenkonsum, ebenso zeigte der Atemalkoholtest einen geringen Wert an. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Fahrzeug des Mannes konnte ein Joint, den er soeben geraucht hatte, und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Kroatischer Staatsbürger ist in Inning ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Neben der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Besitz von Marihuana, erwartet den Mann ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis – er konnte keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen. Allen Straftaten zum Trotz zeigte sich der Mann äußerst kooperativ gegenüber der Polizei. (kb)