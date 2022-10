48-jährige Frau mit geistiger Behinderung aus Starnberg vermisst

Teilen

Rosemarie Geyer aus Starnberg wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde sie am S-Bahnhof in Tutzing gesehen. © Polizei

Tutzing - Die 48-jährige Rosemarie Geyer aus Starnberg wird seit Sonntagnachmittag vermisst. Sie ist stark behindert und auf Hilfe angewiesen. Zuletzt wurde sie gegen 15.30 Uhr am S-Bahnhof in Tutzing gesehen. Wer kann Angaben machen?

Gegen 15.30 Uhr war ein Angehöriger mit Frau Geyer in der S-Bahn Richtung Gräfelfing unterwegs. Am Bahnhof Tutzing stieg die Vermisste aus der Bahn aus. Seither fehlt von der 48-Jährigen jede Spur. Es ist nicht bekannt, ob die Vermisste in eine andere S-Bahn gestiegen ist oder den Bahnhof auf anderem Wege verlassen hat.

Frau Geyer geht auf Zehenspitzen und redet ununterbrochen

Frau Geyer ist stark geistig behindert und auf Hilfe angewiesen. Auffällig ist, dass sie überwiegend auf Zehenspitzen geht und ununterbrochen redet. Sie ist mit einer roten Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Sie trägt ihre Haare meist zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Polizeikräfte und Hunde suchen nach der Vermissten

Die polizeilichen Suchmaßnahmen laufen seit Sonntagabend auf Hochtouren. In diese sind neben zahlreichen Polizeikräften auch Suchhunde eingebunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste im Raum München aufhält. Hinweise zum Aufenthaltsort von Rosemarie Geyer nimmt die Polizeiinspektion Starnberg unter Telefon 08151/3640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (kb)