48-jähriger Mann schaltet in Tutzing mehrfach Baustellenampel ab

Tutzing - Ob er tatsächlich so genervt war, dass er immer wieder vor der Baustellenampel in Tutzing warten musste, hat ein 48 Jahre alter Mann zwar nicht zugegeben. Dass er aber mehrfach in der Nacht die Ampel an der Baustelle in der Tutzinger Hauptstraße abgeschaltet hat, ist unbestritten.

Keinen Wohnsitz in Deutschland

Ein Mitarbeiter der Baufirma teilte gestern mit, dass in den 5 Nächten zuvor jeweils eine unbekannte Person am Sicherungskasten der Baustellenampel manipuliert und diese abgeschaltet hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Starnberg bemerkte vergangene Nacht gegen 1:30 Uhr dann tatsächlich einen Mann, der sich an der Ampel zu schaffen machte und diese erneut ausfiel. Die Beamten hielten den Mann auf, um seine Personalien festzustellen. Da er keine Ausweispapiere mitführte, musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, eine Sicherheitsleistung hinterlegen und wurde anschließend entlassen. Über seine Motivation schwieg sich der Mann aus.