50 Jahre Nachbarschaftshilfe Inning

Einsatz

Inning - Vor 50 Jahren setzten zwölf Inningerinnen den Grundstein für die Nachbarschaftshilfe Inning. Seither arbeiten die Helfer und Mitarbeiter unermüdlich unter dem Motto „Nachbarn helfen Nachbarn“. Begonnen hatte alles mit einem Hilfsdienst. Aktuell bietet der Verein eine Tagespflege, einen Pflegedienst, den Kinderhort, die Mittagsbetreuung, die Betreuung von Flüchtlingen, Sprachkurse, Kleidermarkt, Singkreise oder Bastelgruppen sowie das Integrationscafé an. Und überall wo’s brennt, sind die Ehrenamtlichen zur Stelle.

Im Rahmen der Landkreisaktion „Jeder für Jeden“ begannen 1972 zehn Nachbarschaftshilfe im Fünfseenland ihre Arbeit. Inning taufte sein Angebot „Hilfsdienst“ und fortan pflegten zwei Helferinnen körperlich Beeinträchtigte in ihrem Zuhause. Der Vorstand setzte sich aus Vorsitzender Berta Heizmann, ihrer Stellvertreterin Herta Candus, Kassier Alice Donnerstag und Schriftführerin Christiane Stössel zusammen. Seit 1979 heißen auch die Inninger Nachbarschaftshilfe – und beschäftigt statt zwei Helferinnen aktuell 120 Mitarbeiter und Freiwillige. Darunter 14 Fachkräfte im Pflegedienst, die pro Woche rund 70 Klienten betreuen oder 75 Freiwillige, die den Senioren oder Pflegebedürftigen beim Haushalt unter die Arme greifen (wir berichteten). Die Tagespflege besuchen derzeit zehn Gäste. Seit 1983 ist Vorsitzende und Geschäftsleiterin Gabriele Kaller mit dabei. Im Gespräch mit dem Starnberger Merkur erinnert sich die 64-Jährige. An die ersten Jahre, in denen sie vom heimischen Wohnzimmer aus arbeiteten. 1981 bekamen die - damals noch ausschließlich - Helferinnen ihr erstes Auto (aktuell sind es sechs), 1990 bezogen sie in der Gartenstraße die ersten eigenen Räumlichkeiten. „Das war notwendig, denn die Büroarbeit, die Helfertreffen oder das Telefonieren von zu Hause aus war einfach nicht mehr möglich“, berichtet Kaller. So füllten beispielsweise Aktenordner mit Unterlagen der Qualitätssicherung der Pflege die privaten Regale und die gestiegenen Einsätze der Freiwilligen mussten koordiniert werden. Bald platzte aber auch das Büro beim einstmaligen Recyclinghof aus allen Nähten. „Wir kletterten über Kleidersäcke zum Telefon“, beschreibt Kaller die Arbeitsumstände. 1995 zogen sie in eine größere, von der Gemeinde finanzierte Wohnung in der Salzstraße um, zeitgleich eröffneten sie die Tagespflege sowie die Mittagsbetreuung mit sieben Schulkinder. Heute sind es 95 Kinder, denen seit der Gründung Margot Leidl bei den Hausaufgaben zur Seite steht und dafür sorgt, dass sie etwas essen. Mehr oder weniger parallel startete das „Essen auf Rädern“ und Senioren genossen in den Räumlichkeiten der Nachbarschaftshilfe eine Mahlzeit. Zwei Köchinnen kochten zu dieser Zeit in der kleinen Küche rund 100 Essen. „Das war eine akrobatische Meisterleistung“, bemerkt Kaller.

Zunehmend an Gewicht gewann neben der Pflege das Gesundbleiben und das soziale Miteinander, unter anderem abgedeckt durch Gedächtnistraining, Seniorenyoga, Malnachmittage oder das Seniorentreffen. Um die Jahrtausendwende rückten die arbeitenden Mütter immer mehr in den Fokus der Helfer und das Angebot wurde verjüngt. Neben der Mittagsbetreuung entstand der Hort – und die Kleinen vom Spielkreis „turnten zeitweise Bürgermeister Glas auf dem Kopf herum“, bemerkte Kaller schmunzelnd. Denn wieder war es im Zuhause der Nachbarschaftshilfe eng geworden. Ein entsprechend großes Highlight war der Umzug in den Enzenhofer Weg 9 im Jahr 2008, wo fortan auch ein betreutes Wohnen unterbracht ist. Ein weiteres Highlight steht schon in den Startlöchern: Bei der Grundschule könnten die Helfer voraussichtlich ein neues Gebäude für die Tagespflege erhalten.

Als 2016 die Flüchtlinge in der Turnhalle einzogen, fackelten die Vereinsmitglieder nicht lange und nahmen den Helferkreis unter ihre Fittiche. „Auch nach dessen Auflösung stehen wir eng mit den Bewohnern im Containerdorf in Verbindung“, so Kaller. Die Pandemie gehört ohne Frage zu den größten Herausforderung seit der Gründung, versammeln sich doch die vulnerablen Gruppen unter einem Dach. „Wir hatten toi-toi-toi kaum Fälle“, sagt Kaller und klopft auf Holz. Die Nachbarschaftshilfe reagiert auf Krisen. Denn dort sind sie gefragt, so Kaller. Auch im Ukrainekrieg rüsten sie sich. Eine Hilfslieferung erreichte bereits München und Montags bieten sie „Deutsch für Ukrainer“ an. „Wenn mehr Hilfe benötigt wird, stehen wir bereit“, kündigt Kaller an. Immer unter dem Motto „Nachbarn helfen Nachbarn“. Ob und wie gefeiert wird ist noch offen.

Die Nachbarschaftshilfe befindet sich am Enzenhofer Weg 99 in Inning und ist erreichbar unter der Telefonnummer 08143/7335 oder per E-Mail an info@nbh-inning.de. www.nachbarschaftshilfe-inning.de..

Michèle Kirner