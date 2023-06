56-Jähriger schleudert betrunken mit Auto auf der Straße und flüchtet nach Unfall

Die Polizei fand den 56-Jährigen in Tutzing. © Roland Weihrauch/dpa

Tutzing/Diemendorf - Sonntagnacht, so gegen 1.15 Uhr, flüchtete ein Fahrer nach einer Schleuderfahrt mit seinem stark beschädigten Wagen - doch die Polizei hat ihn gefunden und war nicht überrascht.

Der zunächst unbekannte Mann fuhr mit seinem BMW die Staatsstraße 2066, von der B 2 kommend in Richtung Diemendorf. Kurz vor Diemendorf kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 50 Meter durch ein Feld und kollidierte auf Höhe des Bergwegs mit einem Verkehrszeichen, welches mitsamt der Bodenverankerung aus der Erde gerissen wurde. Anschließend schleuderte der BWM wieder auf die Staatsstraße zurück, wo er zum Stillstand kam. Eine 22-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, die ihm mit ihrem Audi entgegenkam, konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem schleudernden Pkw verhindern.

35.000 Euro Schaden am Wagen und 500 Euro kostet das Verkehrsschild

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem stark beschädigten Pkw in Richtung Tutzing. Anhand der Spur von auslaufenden Betriebsstoffen konnte der Wagen in einer Tiefgarage in Tutzing festgestellt werden. Im Haus konnte im Anschluss der Fahrer des BMW, ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg angetroffen werden. Dieser war deutlich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35000 Euro und am Verkehrszeichen in Höhe von ca. 500 Euro. Gegen den Fahrer des BMW wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.