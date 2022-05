Arbeitsstellen vom 450-Euro-Job bis Vollzeit

60 Arbeitgeber bieten bei Job- und Ausbildungsmesse in Starnberg 300 Jobs

Von: Petra Straub

Teilen

Organisieren die zweite Auflage der Job- und Ausbildungsmesse in Starnberg: Geschäftsführerin Sabine Ostermann (v.l.) und Nicola Schackmann von der Neuorientierung null-acht 12 GbR, Anne Boldt von gwt Starnberg, Katharina Panholzer von „Neuorientierung“ und vom Hotel Vier Jahreszeiten Sales- und Marketingleiter Tobias Baumann und Sarah Wudy von der Personalabteilung. © Petra Straub

Starnberg – In einer der schönsten Regionen in Bayern nicht nur wohnen und die Freizeit verbringen, sondern auch arbeiten. Das ist vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wichtig. Und das wird in der Region aktiv gefördert. Etwa mit der Job- und Ausbildungsmesse am Montag, 30. Mai in Starnberg.

Attraktive Arbeitsplätze in unterschiedlichen Branchen gibt es nicht nur im München, sondern auch auf dem Land. Das sagen die Organisatoren der Job- und Ausbildungsmesse bei einer Pressekonferenz, in der sie auf das Event im Hotel Vier Jahreszeiten aufmerksam machen. Dabei haben sowohl Auszubildende als auch ungelernte sowie Fachkräfte die Möglichkeit, sich bei über 60 Arbeitgebern ungezwungen und unverbindlich zu informieren. Im Rahmen einer Ausstellung, beim Job-Speed-Dating und bei Vorträgen.

Ausstellung, Job-Speed-Dating, Fachvorträge

Vergangenes Jahr fand die Job- und Ausbildungsmesse erstmals statt. Damals trafen die Besucherinnen und Besucher auf 35 Aussteller. Von einem auf das andere Jahr hat sich die Teilnehmerzahl nun fast verdoppelt. Daran sei abzulesen, wie dringend die Unternehmen Auszubildende und qualifizierte Mitarbeiter benötigen, sagen die Messeveranstalter. Rund 60 Firmen sind diesmal vertreten mit rund 300 offenen Stellen, das sind im Schnitt fünf Arbeitsplätze pro Unternehmen.



Die Ausstellung, die von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg mbH (gwt) mit dem Hotel Vier Jahreszeiten und der Neuorientierung null-acht 12 GbR durchgeführt wird, ist zweigeteilt. Am Vormittag ab 8.30 Uhr kommen rund 600 Schülerinnen und Schüler aus Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien im Landkreis ins Hotel Vier Jahreszeiten, um sich zu informieren.



Arbeitsstellen vom 450-Euro-Job bis Vollzeit

Am Nachmittag ab 16 Uhr haben sie mit ihren Eltern Gelegenheit, die Messe zu besuchen. Am Nachmittag ind auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingeladen, mit den Anwesenden Firmenrepräsentanten ins Gespräch zu kommen und sich über die Jobangebote zu informieren. Das Spektrum ist vielseitig – von der IT-Branche über den Ingenieurbereich bis hin zu Verwaltungstätigkeiten. Die Tourismusbranche und die Hotellerie sind vertreten, das Handwerk, der Gesundheits-, Medizin- und Pflegebereich. Ungelernte Kräfte wie auch Führungskräfte finden bei der Jobbörse offene Stellen und somit die Möglichkeit, sich beruflich und auch finanziell weiterzuentwickeln, so die Verantwortlichen. „Es ist für jeden etwas dabei, ob 450-Euro-Kraft, Teil- oder Vollzeit“, erklärt Sabine Ostermann, Geschäftsführerin der Neuorientierung null-acht 12 GbR. Dass sich die Unternehmen sehr anstrengen, um Personal zu finden, bekräftigt Sales- und Marketingleiter Tobias Baumann vom Hotel.

Vier-Tage-Woche im Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg

„Wir bieten jetzt eine Vier-Tage-Woche an“, sagt er. So soll der Job für die Angestellten attraktiver werden und der allgemeinen Forderung nach mehr Flexibilität entsprochen werden. Dass es in der Region zum Job auch Wohnraum braucht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wissen die Unternehmen und bieten zum Teil Plätze in Wohngemeinschaften oder Personalappartements an, wie Baumann betont.



Ab 18 Uhr findet am Messetag im Hotel-Restaurant ein Job-Speeddating statt, bei der die potenziellen Arbeitgeber sich und ihre offenen Stellen in jeweils 15 Minuten präsentieren. „Meist sitzt man dabei mit mehreren Personen am Tisch“, erklärt Sabine Ostermann die lockere Atmosphäre. Durch diese Art der Kommunikation seien in Vergangenheit schon viele Jobs besetzt worden. Auch Tobias Baumann hofft, durch das Ausstellungsformat erneut neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rekrutieren zu können. „Sie können direkt das Haus wahrnehmen“, das sei ein Vorteil für sein Unternehmen bei der Messe. „Wir haben die Aufgabe, den Wirtschaftsbetrieben zu helfen, ihre offenen Stellen zu besetzen“, erklärt Anne Boldt von der gwt und weist auf den „eklatanten Mangel“ an Arbeitskräften in der Region hin.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Landkreis Starnberg sollen am Wohnort arbeiten

Auch durch den demografischen Wandel sei es nicht mehr möglich, jede Ausbildungsstelle zu besetzen. Mit dem Event werde auf diese Situation aufmerksam gemacht. Idealerweise soll es gelingen, für die Jobs im Landkreis Personen zu gewinnen, die bereits hier wohnen. Näheres über die Messe ist online zu finden unter www.Das-Job-Event.de.