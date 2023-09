70-jähriger Autofahrer gefährdet den Verkehr in Gilching

Ein Autofahrer gefährdete durch seine Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer.

Gilching - Ein Senior gerät mit seine Mercedes in Gilching auf die Gegenfahrbahn und kommt anderen Pkw gefährlich nahe.

Beobachtet wurde das gefährliche Fahrmanöver laut Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr. Der Gilchinger war mit einem schwarzen Mercedes C180 auf der Straße von Starnberg kommend in Richtung Gilching unterwegs. Dabei kam er immer wieder in den Gegenverkehr und gefährdete dadurch laut ersten Erkenntnissen sowohl die Entgegenkommenden als auch die Verkehrsteilnehmer hinter ihm.

Autofahrer aus Gilching fährt mit Schlinge am Arm

Ein couragierter Verkehrsteilnehmer fuhr dem Fahrzeug bis Gilching hinterher und informierte währenddessen die Polizei. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der linke Arm des Fahrers in einer Schlinge befand, wodurch die Bewegungsfähigkeit des Fahrers sehr stark eingeschränkt war. Den Fahrer erwartet auf Grund des Fahrens trotz des körperlichen Mangels nun ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Glücklicherweise kam durch die riskante Fahrt niemand zu Schaden. Wer bezüglich des Vorfalles Beobachtungen gemacht hat beziehungsweise durch das Verhalten des Fahrers gefährdet wurde, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)