73-jähriger Mann verwechselt in Feldafing Gas und Bremse

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Feldafing - Was passieren kann, wenn man beim Autofahren Gas und Bremse verwechselt, zeigt ein Fall in Feldafing.

Am Dienstagnachmittag, 15.55 Uhr, kam es laut Polizei in der Straße Am Gallerberg in Feldafing zu einem Verkehrsunfall, weil ein 73-jähriger Mann aus Starnberg Gas und Bremse verwechselte. Der Autofahrer wollte wenden und fuhr dazu rückwärts in eine kleine Stichstraße. Beim Rückwärtsfahren berührte er einen gemauerten Pfosten.

Vor Schreck über Kollision das Gaspedal gedrückt und an Hauswand gefahren

Offensichtlich vor Schreck drückte er auf einmal das Gaspedal durch und fuhr vorwärts über eine Fahrbahnbegrenzung in einen Gartenzaun, eine Hecke und dann gegen eine Hauswand. An dem Pkw entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Dabei handelt es sich laut Polizei vermutlich um einen Totalschaden. An den Grundstücken entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Wobei hier noch nicht alle Geschädigten ermittelt und befragt werden konnten. Der Mann erlitt eine leichte Prellung an der Schulter. (kb)