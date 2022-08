75-jährige Frau fährt in Berg gegen Zaun und geparktes Auto

Die Polizei nimmt einen Unfall in Berg auf. Eine Autofahrerin aus Starnberg hat dort einen Zaun und ein parkendes Fahrzeug beschädigt.

Berg - Eine Autofahrerin ist stark unterzuckert. In dem Zustand fährt sie in Berg-Kempfenhausen gegen einen Zaun und ein geparkten Pkw. Sie ist auch für den Sturz eines Radfahrers verantwortlich.

Wie die Polizei in Starnberg mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Münchener Straße in Berg-Kempfenhausen. Eine 75- jährige Frau aus Starnberg war dort in Richtung Berg unterwegs. Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam sie mit ihrem Pkw zuerst nach links, fuhr dann aber so weit nach rechts, dass sie gegen den dortigen Holzzaun und einem geparkten Pkw prallte.

Zaunteile bringen Radfahrer zu Fall

Teile des Holzzaunes fielen auf den dortigen Radweg und brachten noch einen 56-jährigen Radfahrer aus München zu Fall, der auch in Richtung Berg unterwegs war. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellten bei der Frau eine starke Unterzuckerung fest. Die Frau kam vorsorglich ins Krankenhaus, der Radfahrer erlitt bei dem Unfall vermutlich einen Fingerbruch und Abschürfungen, auch er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

Straße wird von der Feuerwehr in Berg gesperrt

Zur Unfallaufnahme musste die Straße kurzfristig von der Feuerwehr Berg komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Die Frau muss mit einer Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung und dem Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. (kb)