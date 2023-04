77-jährige Frau überschlägt sich in Herrsching mit ihrem Pkw

Die Polizei schließt Fremdbeteiligung als Unfallursache aus. Eine Autofahrerin aus Andechs kommt in Herrsching von der Straße ab. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Herrsching - Eine 77-jährige Frau aus Andechs überschlägt sich auf der Straße nach Herrsching mit ihrem Pkw.

Am Montag gegen 12.40 Uhr ereignete sich der Unfall, als die Autofahrerin mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Herrsching in Richtung Frieding fuhr. Dort geriet sie in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr die ansteigende Böschung und überschlug sich im Anschluss.

Kein Fremdverschulden bei Verkehrsunfall in Herrsching

Die Dame wurde leichtverletzt ins Krankenhaus nach Tutzing gebracht. Am Pkw entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Eine Beteiligung eines anderen Fahrzeuges kann ausgeschlossen werden. (kb)