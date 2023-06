79-jährige Autofahrerin aus Feldafing schläft am Steuer ein

Eine 79-jährige Autofahrerin fährt nachts einen geparkten Pkw an. Wie die Polizei erklärt, muss die sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Feldafing - Heute Nacht prallt eine 79-Jährige aus Feldafing gegen ein geparktes Fahrzeug. An ihrem Pkw bricht dabei die Achse.

Am Montagmorgen, 5. Juni, gegen 0.30 Uhr befuhr eine 79-jährige Frau aus Feldafing mit ihrem Pkw die Seewiesstraße in Feldafing entlang. Dabei stieß sie gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Anstoß war so stark, dass an ihrem Wagen die Achse brach und das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Autofahrerin aus Feldafing gefährdet Straßenverkehr

Da die Frau bei der Unfallaufnahme angab, eingeschlafen zu sein, wird gegen sie wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ein Alkoholtest verlief negativ. (kb)