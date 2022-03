795 Straftaten in der kleinsten Inspektion des Landkreises Starnberg

Teilen

Die Polizei in Gauting zieht Bilanz. Es gibt mehr Straftaten als im Vorjahr, aber die Aufklärungsquote ist höher. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Gauting - Mehr Straftaten bearbeitet, mehr Einsätze gefahren und weniger Fälle aufgeklärt. Doch es gibt auch Positives zu berichten in der Bilanz von 2021 der Polizeiinspektion Gauting.

Die Polizeiinspektion Gauting ist derzeit noch die kleinste Inspektion im Landkreis Starnberg, was sich zukünftig mit dem Neubau des Inspektionsgebäudes an der Ammerseestraße bis zum Jahr 2024 ändern wird. Zum jetzigen Dienstbereich gehören die Gemeinde Gauting mit den Ortsteilen Hausen, Unter- und Oberbrunn sowie Gut Hüll, Frohnloh und dem Ortsteil Pentenried von der Gemeinde Krailling, was eine Zuständigkeit für exakt 18.343 Einwohner zum Stichtag 31. Dezember 2021 begründet.

795 Straftaten in der kleinsten Polizeiinspektion des Landkreises Starnberg

Im Jahr 2021 wurden im Bereich der Polizeiinspektion Gauting insgesamt 795 Straftaten erfasst. Das entspricht einem Zuwachs von 18,7 Prozent bzw. einem Plus von 125 Straftaten gegenüber dem Jahr 2020. Dabei konnten mit 350 Tatverdächtigen rund 18,1 Prozent mehr Tatverdächtige (exakt 54 Tatverdächtige mehr) ermittelt werden als ein Jahr zuvor. Damit liegt die Belastung der Bevölkerung mit Straftaten 2021 bei einer Häufigkeitszahl von 4.568 je 100.000 Einwohner, was im Vergleich zu den Nachbarinspektionen einen relativ hohen Wert darstellt. Die Häufigkeitszahl im gesamten Landkreis Starnberg liegt bei 3.195.

Dieser Umstand liegt allerdings in der Tatsache begründet, dass die Polizeiinspektion Gauting für die relativ niedrige Bevölkerungszahl von gut 18.000 Einwohnern zuständig ist, während die anderen Inspektionen für deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger in ihren jeweiligen Gemeinden verantwortlich sind.

Im Jahr 2021 konnten mit 64,5 Prozent weniger Straftaten aufgeklärt werden als im Vorjahr

Einen Schwerpunkt der angezeigten Straftaten haben mit 140 Fällen die Diebstahlsdelikte gebildet. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl im diesem Bereich um 18,6 Prozent. Gestiegen sind die Ladendiebstähle um 57,1 Prozent (von sieben auf elf Fälle) und die Diebstähle von Fahrrädern auf 51 Fälle (plus 18,6 Prozent). Hier setze die Polizeiinspektion Gauting insbesondere auch auf zivile Fahndungsmaßnahmen mit Hilfe der erst im letzten Jahr neu angeschafften beiden E-Bikes. Ein wesentlicher Gradmesser für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist unzweifelhaft die Zahl der Wohnungseinbrüche. Hier verzeichnet die Polizeiinspektion Gauting 2021 erfreulicherweise insgesamt nur 6 Fälle, womit exakt dieselbe Anzahl wie im Vorjahr zu verzeichnen war und sich damit das niedrige Niveau aus den vergangenen Jahren fortsetzte.

Deutlich mehr Rauschgiftdelikte im Bereich Gauting

Eine deutliche Steigerung ist dagegen im Bereich der Rauschgiftdelikte erkennbar. Im Jahr 2021 ist die Anzahl der Rauschgiftdelikte auf 77 Fälle (Vorjahr 57) gestiegen, was einer Steigerung von 37,5 Prozent entspricht. Dabei konnten insgesamt 83 Tatverdächtige (davon 18 weiblich) ermittelt werden, Diese Steigerung ist in erster Linie auf die Tatsache zurückzuführen, dass ganz gezielt die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität bei der PI Gauting als Schwerpunkt angegangen wurde und die Kontrolldichte deswegen entsprechend erhöht bzw. intensiviert wurde.

13 Fälle von Verbreitung pornografischer Schriften

Im Jahr 2021 wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gauting 13 Fälle der Verbreitung pornographischer Schriften zur Anzeige gebracht, was einem Anstieg zum Jahr 2020 von 116,7 Prozent entspricht. Häufig ist dies auf Chatgruppen junger Menschen beispielsweise über Messengerdienste zurück zu führen. Die Gautinger Polizei setzt bei diesem Deliktsfeld auf Prävention insbesondere durch ihren Jugendbeamten in den weiterführenden Schulen, aber auch auf Ermittlungsmaßnahmen zu digitalen Spuren. In der Folge gehören richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchungen bei Tatverdächtigen und Sicherstellungen der digitalen Endgeräte zu den obligatorischen Folgemaßnahmen.

Mehr Urkundenfälschungen in der Pandemie

Auswirkungen der Pandemie zeigen sich auch bei den Urkundenfälschungen einschließlich des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse, die im vergangenen Jahr mit acht Delikten zu Buche schlugen.

Immer mehr Ganoven im Online-Geschäft

Erneut zugenommen hat die Zahl der Cybercrime-Delikte, also der Bereich Warenbetrug und Computerbetrug und Identitätsdiebstahl. Auch dafür gibt es einen Erklärungsansatz, nämlich dass aufgrund der seit März 2020 oftmals geschlossenen Geschäfte noch nie so viele Leute im Internet auf Shoppingtour gegangen sind, hat dieser Deliktsbereich, in dem sich immer mehr Ganoven mit betrügerischen Absichten tummeln, erhebliche Zuwachsraten auch im zweiten Corona-Jahr erzielt. Es verging praktisch fast kein Tag , an dem nicht mindestens eine Anzeige aus diesem Deliktsbereich im elektronischen Postfach der Gautinger Inspektion eingegangen wäre. Während es im Jahr 2020 in diesem Deliktsfeld noch 309 Taten gab, die bei der Polizeiinspektion Gauting aufgenommen wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2021 bereits auf 414 Taten an.

Ferienhaus angezahlt und nie wieder vom angeblichen Vermieter gehört

Das vermeintliche Schnäppchen im Internet erweist sich nämlich allzu oft als das genaue Gegenteil, wie man am Beispiel eines vermeintlich günstigen Ferienhauses auf einer Nordseeinsel in Form eines „Fake-Insersats“ sehen konnte, als es das günstige Ferienhaus dort gar nicht gab. Eine Gautingerin (40) wollte mit ihrer Familie in den Sommerferien an die Nordsee fahren, buchte auf Basis einer Ebay-Kleinanzeige ein Ferienhaus für 700 Euro für eine Woche auf der Insel Langeoog und überwies auf ein ihr genanntes deutsches Konto 460 Euro Kaution und Anzahlung – und hörte in der Folge nie wieder etwas von der angeblichen Vermieterin „Stephanie Hida“.

Wieder unzählige betrügerische Anrufe im Bereich Gauting

Dies seit Jahren sehr unerfreulichen Kriminalitätsphänomene „Falsche Polizeibeamte“ und die sogenannten „Schockanrufe“ beziehungsweise der angebliche Microsoftmitarbeiter haben im vergangenen Jahr auch die Gautinger Polizei wieder zur Genüge beschäftigt. Die betrügerischen Anrufe erfolgen regelmäßig in Wellen, bei denen gleich ein Dutzend oder mehr Senioren an einem einzigen Tag angerufen werden.

Senioren sind mittlerweile besser informiert

Durch die intensive polizeiliche Präventionsarbeit unter anderem durch die Kampagne „Leg auf!“ hat sich die Zahl der vorab informierten und aufgeklärten Senioren deutlich erhöht, die die Betrugsmaschen der Trickdiebe erkennen und die Anrufe anschließend zeitnah bei der echten Polizei melden.