80-Jähriger rettet sich auf Sandbank im Starnberger See

Von: Petra Straub

Nicht nur im Landkreis Starnberg richtet das Unwetter in der Nacht große Schäden an und verletzt Personen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord zählt 346 Einsätze. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Starnberg - Das Unwetter hat in der vergangenen Nacht großen Schaden angerichtet und Menschen in Notsituationen gebracht. Auch auf dem Starnberger See.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Unwetterbilanz erklärt, zogen am Dienstagabend starke Unwetter durch durch die Region. Im Zeitraum zwischen 23.20 Uhr und 8.15 Uhr registrierte die Ingolstädter Einsatzzentrale 346 unwetterbedingte Einsätze. Hauptsächlich handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste, die teilweise Fahrbahnen blockierten und geparkte Fahrzeuge beschädigten.

346 unwetterbedingte Einsätze im Gebiet Oberbayern Nord

Durch das Unwetter wurden mehrere Personen verletzt. Ein 60-Jähriger und eine 57-jährige Frau schliefen in Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck, gegen Mitternacht in einem Wohnwagen, der von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Während die Frau sich selbst befreien konnte wurde der Mann eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Umgestürzter Baum fällt auf Wohnwagen: Mann wird eingeklemmt

In Fürstenfeldbruck wurde gegen 0.35 Uhr ein 39-jähriger Fußgänger durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt. Er musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden.

80-Jähriger wird auf Starnberger See von Unwetter überrascht

Auf dem Starnberger See wurde ein 80-Jähriger mit seinem Boot vom Unwetter überrascht. Er konnte sich zwar auf eine Sandbank mitten im See retten, musste aber durch die Wasserwacht wieder zurück an Land gebracht werden.

Im nördlichen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm fiel großflächig der Strom aus. Mittlerweile ist die Störung in fast allen betroffenen Gebieten wieder behoben. (kb)