80 Veranstaltungen locken für Ferienkinder in Herrsching

In den Sommerferien ist in Herrsching für Kinder viel geboten. Das Ferienprogramm enthält achtzig verschiedene Angebote. (Symbolfoto) © dpa/Patrick Seeger

Herrsching – Hurra, wieder einmal ist es gelungen ein attraktives Sommerferienprogramm für Breitbrunner, Herrschinger und Widdersberger Kinder zusammenzustellen“, freut sich Organisator Wolfgang Schneider.

80 Veranstaltungen werden angeboten, vom Ausflug in den Skyline Park bis zum Schmuck basteln, vom Kletterwald bis zu Märchenstunden, von der Clownerie bis zur Eselsfarm, vom Pizza backen bis zum Hochseilgarten, vom Kinderyoga bis zum Windsurf-Schnupperkurs, von der Umweltbildung beziehungsweise zum Wiking-Segeln und so weiter. Besonderer Dank geht an die Vereine TSV Herrsching, RMD SC, Akad. Seglerverein und die Wildschützen, um nur einige zu nennen, für ihre Programmangebote.

Ferienprogramm auf der Homepage von Herrsching einsehbar

Wer mitmachen möchte, geht auf die Internetseite www.herrsching.feripro.de und findet unter „Veranstaltungen“ das gesamte Programm. Seit dem 8. Juli kann gebucht werden! Tipp: Unbedingt vorab die Wunschliste zusammenstellen, damit es beim Buchen schneller geht. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass ab 10 Uhr im Internet die Hölle los ist und die besonders beliebten Veranstaltungen rasch ausgebucht sind. Erkennbar an den grünen beziehungsweise roten Balken.

Manchmal gibt es auch kurzfristig einen Platz beim Herrschinger Ferienprogramm

Zu allen Angeboten bei denen noch Platz ist kann auch noch später gebucht werden, stets bis 12 Uhr des Vortages. Nach erfolgter Dateneingabe bekommt man eine Bestätigungsmail und in dieser E-Mail gibt es wiederum einen Link auf den individuellen Veranstaltungspass. Diesen unbedingt öffnen, denn hier kann man sehen, welche Buchungen tatsächlich angenommen wurden und wieviel zu bezahlen ist. (kb)