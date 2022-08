81-jähriger Radfahrer aus Gauting erleidet Schwächeanfall

Von: Petra Straub

Ein Radfahrer aus Gauting verletzt sich beim Sturz. Er wird ins Krankenhaus gebracht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gauting - Ein 81-jähriger Radfahrer aus Gauting erleidet auf dem Fahrrad einen Schwächeanfall. Er wird ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag herrschte in den Abendstunden schwüles warmes Sommerwetter. Dies könnte laut Polizei eine Erklärung dafür sein, dass ein 81-jähriger Rentner aus Gauting gegen 19 Uhr kurz nach der Würmbrücke am Reismühler Weg einen Schwächeanfall auf seinem Fahrrad erlitt und in der Folge stürzte. Der Rentner verletzte sich beim Sturz an der Nase und wurde zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen ins Starnberger Krankenhaus eingeliefert.

Polizisten nehmen das Fahrrad mit in die Inspektion

Die den Unfall aufnehmenden Gautinger Polizisten transportierten sein Fahrrad zu ihrer hiesigen Inspektion. Wie sich am Mittwoch herausstellte, erwiesen sich die Verletzungen des gestürzten Radfahrers als nicht so gravierend, da er sein Fahrrad am Vormittag bereits selbst beim Gautinger Revier abholen konnte. (kb)