82-Jähriger nimmt Autofahrer in Berg die Vorfahrt

Teilen

Drei Personen verletzen sich bei einem Unfall in Berg. Ein 82-jähriger Autofahrer missachtet die Vorfahrtsregel. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Berg - Auf das starke Bremsen und Hupen reagiert der 82-jährige Autofahrer in Berg nicht. Er biegt in die Staatsstraße ein und stößt dort mit einem anderen Pkw mit zwei Insassen zusammen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften kümmert sich um die Verletzten.

Laut Polizei ereignet sich er Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr. Dabei wollte die 82-jähriger Münchner mit seinem Pkw in Berg von der Waldstraße aus, nach links in die bevorrechtigte Staatsstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Kempfenhausen kommenden Wagen, der von einem 45-jährigen Mann aus Icking gesteuert wurde.

Unfallteilnehmer will ausweichen - ohne Erfolg

Dieser versuchte noch durch starkes Bremsen und Hupen den Zusammenstoß zu vermeiden, was ihm jedoch auch durch ein Ausweichmanöver nicht mehr gelang. Das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug stieß mit seiner Font gegen die Fahrerseite des Unfallverursachers.

Drei Verletzte bei Unfall in Berg

Sowohl der Münchner und seine Beifahrerin, als auch der Fahrer des Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Die Staatsstraße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Neben zwei Polizeistreifen waren über 20 Angehörige der Berger Feuerwehr, zwei Rettungswägen, sowie ein Fahrzeug des First Responder vor Ort. (kb)