84-jähriger Mann wird von Feuerwehr Gauting aus Lichtschacht geborgen

In Gauting ist die Feuerwehr im Einsatz. Sie rettet einen Senior aus einem vier Meter tiefen Lichtschacht. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Gauting - Im Garten seines Hauses stürzt ein 84-jähriger Mann aus Gauting in einen vier Meter tiefen Lichtschacht.

Am Donnerstagabend arbeitete der Senior im Garten seines Hauses in der Buchenstraße. Gegen 20.15 Uhr stürzte er in den Lichtschacht. Dort blieb der Rentner verletzt liegen, da er sich nach seinem Sturz nicht mehr bewegen konnte. Nachdem sie den Sturz ihres Mannes bemerkt hatte, alarmierte seine Frau umgehend den Rettungsdienst.

Nachbarin übernimmt die Erstversorgung des Rentners in Gauting

Zwischenzeitlich wurde der verletzte Mann von einer Nachbarin, die glücklicherweise Ärztin ist, versorgt. Da der 84-Jährige bei dem Sturz Verletzungen am Rücken und augenscheinlich Frakturen an beiden Armen und an den Schultern erlitten hatte, musste er zuerst von der Freiwilligen Feuerwehr Gauting aus dem Lichtschacht geborgen werden, ehe er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Großhadern eingeliefert werden konnte. (kb)