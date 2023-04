90-jähriger Fußgänger verletzt sich bei Verkehrsunfall in Starnberg

In Starnberg stürzt ein Fußgänger bei einem Autounfall und zieht sich Verletzungen zu. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine Schnittwunde und Prellungen erleidet ein 90-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in der Wittelsbacher Straße in Starnberg.

Am Freitag, 14. April, gegen 15.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger. Ein 76-jähriger Mann aus Wielenbach befuhr mit seinem Pkw die Wittelsbacher Straße in Starnberg in Richtung See. Er wollte nach links in die Zweigstraße abbiegen. Dabei übersah er aber einen 90-jährigen Fußgänger aus Pöcking, der gerade die Zweigstraße ebenfalls in Richtung See überquerte. Der Mann stürzte, stand aber sofort wieder auf.

Tochter meldet Verletzung des Starnberger Fußgängers bei der Polizei

Nach einer kurzen Unterhaltung mit dem Autofahrer gab der Fußgänger an, dass er nicht verletzt sei und ging weg. An dem Pkw entstand kein Schaden. Der Autofahrer kam zur Polizeiinspektion Starnberg und wollte den Unfall trotzdem melden. Am 15. April kam die Tochter des Fußgängers zur Polizei Starnberg und gab an, dass ihr Vater bei dem Unfall schwer verletzt wurde, er erlitt eine Schnittwunde am Unterarm und Prellungen am gesamten Körper.

Polizei Starnberg sucht Unfall-Zeugen

Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Aufgrund dieser Aussage wurde nun im Nachhinein ein Unfall mit einer verletzten Person aufgenommen. Die Polizei sucht aber noch Zeugen, die den Unfall gesehen haben, diese sollen sich bitte mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)