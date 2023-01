90-jähriger Gautinger überfährt seine Frau mit dem Pkw

In Gauting ereignet sich ein folgenschwerer Unfall. Wie die Polizei berichtet, wird dabei eine Frau getötet. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gauting - Gestern Vormittag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Gauting, im Bereich des Parkplatzes am Jugendzentrum, ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte ein 90-jähriger Gautinger, mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Hierbei kollidierte er zunächst mit mehreren Altglas-Containern, welche sich hinter seinem Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite befanden.

90-jähriger Gautinger erschrickt und touchiert zunächst drei Pkws

Da er sich offenbar von dem Zusammenstoß erschrocken hatte, setze er ruckartig nach vorne und touchierte zunächst drei weitere auf dem Parkplatz befindliche Fahrzeuge. Weiterhin übersah er seine auf dem Parkplatz auf ihn wartende 85-jährige Ehefrau und überrollte diese.

Reanimation verstirbt die 85-jährige Frau

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die herbeigeeilten Rettungskräfte, verstarb die Dame noch an der Unfallstelle. Der Unfallverursacher wurde mit einem schweren Schock in eine umliegende Klinik eingeliefert. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. (kb)