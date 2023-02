92 Prozent der Landkreis-Bürger sind mit „ihrem“ Landratsamt zufrieden

Von: Oliver Puls

Glückliche Gesichter bei der Vorstellung der Ergebnisse: (v.l.) Matthias Grund vom Marktforschungsinstitut Ipsos, die Projektleiterin am Landratsamt, Annika Steinitz, und Landrat Stefan Frey. © Landratsamt

Starnberg - Vor zehn Jahren hat das Starnberger Landratsamt zuletzt an einer Bürger- und Kundenbefragung teilgenommen, die der Bayerische Landkreistag regelmäßig initiiert. Seither hat sich viel getan – etwa eine Verdoppelung der Mitarbeiterzahl der Kreisverwaltung.

Nach zehn Jahren wollte man es wieder wissen: Wie zufrieden sind die Bürgerinnen und Bürger mit „ihrer“ Kreisbörde? Und so hat das Starnberger Landratsamt im Spätsommer ‘22 an einer an einer vom Bayerischen Landkreistag initiierten Bürger- und Kundenbefragung teilgenommen. Mit einem sehr erfreulichen Ergebnis: 92 Prozent den Befragten gaben an, mit den Leistungen des Landratsamtes zufrieden zu seien, zwei Drittel von ihnen sogar „außerordentlich“ oder „sehr zufrieden“, freute sich Landrat Stefan Frey jüngst im Kreisausschuss. Trotz aller Herausforderungen mit Aufgabenzuwächsen, ständig wechselnden Vorschriften und Rahmenbedingungen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts als besonders freundlich, hilfsbereit und kooperativ geschätzt, heißt es in der Zusammenfassung des Ergebnisses von Matthias Grund vom Marktforschungsinstitut Ipsos. „Das freut mich, weil es nicht einfach ist, gerade in Krisenzeiten allen Anforderungen und Wünschen gerecht zu werden. Ich bin sehr stolz auf den großen und flexiblen Einsatz unserer Belegschaft“, legte Frey nach.



Bei aller Zufriedenheit: Die 402 befragten Frauen und Männer nannten auch einige Verbesserungsvorschläge. So ist das Angebots an digitalen Leistungen und Kommunikationsmitteln noch ausbaufähig, die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich kürzere Bearbeitungszeiten und einer besseren telefonischen Erreichbarkeit. Auch die Parksituation schnitt nicht besonders gut ab. Gut bewertet wurden die Öffnungszeiten, das Gebäude selbst samt Gestaltung, die Informationen, die online abzurufen sind, und – ebenfalls mit über 90 Prozent – die Freundlichkeit des Personals.



„In manchen Bereichen kann ich die Verbesserungswünsche gut nachvollziehen. Damit beschäftigen wir uns schon seit einiger Zeit sehr intensiv“, betonte Frey. Gebremst habe diesen Prozess die schwierige Corona-Zeit und die Versorgung und Unterbringung der vielen Geflüchteten seit Ausbruch des Ukraine-Krieges.



Auch im Kreisausschuss nahm man dieses Ergebnis mit Freude zur Kenntnis. Eine explizite Befragung von ausländischen Mitbürgern, so die Frage von Christian Winklmeier (SPD), gab es nicht.