95-jährige Frau wird in Inning von Auto angefahren

Wie die Polizei berichtet, stürzt eine 95-jährige Frau in Inning, nachdem sie von einem Pkw touchiert wird.

Rentnerin stürzt

Inning - Eine Seniorin mit Gehhilfe wird in Inning von einer Autofahrerin übersehen. Die Fußgängerin stürzt und zieht sich Verletzungen zu.

Wie die Polizei Herrsching mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmittag gegen 12.25 Uhr. Eine 52-jährige Autofahrerin aus Inning wollte mit ihrem Pkw in der Münchener Straße rückwärts einparken. Dabei übersah sie eine in diesem Moment mit ihrem Gehwagen hinter dem Fahrzeug vorbeigehende 95-jährige Rentnerin aus Inning und touchierte sie.

95-jährige Frau aus Inning verletzt sich bei Sturz

Die Rentnerin stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich eine Armverletzung zu. An der Gehilfe der Rentnerin entstand minimaler Sachschaden, der Pkw blieb unbeschädigt. (kb)