Ab Mittwoch gibt es eine Straßensperrung in Tutzing

In Tutzing muss eine Brücke saniert werden. Deshalb gibt es Einschränkungen im Straßenverkehr. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Tutzing - Wie die Gemeinde Tutzing mitteilt, gibt es Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Brückensanierung. Ab Mittwoch, 5. April, gibt es eine Komplettsperrung.

Am Mittwoch ab 7 Uhr morgens kann die Brücke in der Kirchenstraße nicht passiert werden. Das gilt auch für den Fußgängerverkehr. Betroffen sind ebenso der Schluchtweg sowie die Einmündung in die Hörmannstraße neben dem Kino.

Wie lange die Sperrungen in Tutzing dauern

Die Arbeiten dauern in etwa einen halben Tag, dann werden die Sperrungen der Brücke und der Hörmannstraße wieder aufgehoben.

Die Sperrung des Schluchtweges bleibt bis einschließlich Donnerstag, 6. April bestehen, wird jedoch über die Osterfeiertage aufgehoben. Anschließend wird der Schluchtweg ab dem 11. April für die restliche Woche wieder gesperrt. (kb)