Ab Montag ist die Anschlussstelle Wörthsee teilweise komplett gesperrt

Am Autobahnanschluss Wörthsee wird eine Ampel gebaut. Deshalb muss ab Montag mit Beeinträchtigungen gerechnet werden. © Uwe Anspach/dpa/Symbolfoto

Wörthsee - Verkehrsteilnehmer müssen ab Montag mit Beeinträchtigungen an der Autobahnanschlussstelle Wörthsee rechnen. Der Straßenabschnitt ist teilweise komplett gesperrt.

Zur Behebung des Unfallschwerpunktes auf der Staatsstraße 2068 zur Einmündung der BAB A 96/Anschlussstelle Wörthsee in Fahrtrichtung München wird dort eine Ampelanlage installiert. Für die anfallenden Tiefbaumaßnahmen muss die Anschlussstelle in mehreren Nachtschichten voll gesperrt werden, teilt das Staatliche Bauamt Weilheim mit.

Die Anschlussstelle Wörthsee in Fahrtrichtung München wird von Montag, 17. Oktober, bis voraussichtlich Donnerstag, 20. Oktober, jeweils von 21 Uhr am Abend bis 5.30 Uhr am Morgen voll gesperrt. Diese Maßnahme dauert somit voraussichtlich bis Freitagfrüh, den 21. Oktober. Tagsüber besteht keine Vollsperrung, jedoch kann es zu Beeinträchtigungen durch halbseitige Sperrungen auf der Staatsstraße kommen.

Umleitung über die Anschlussstellen in Inning und Oberpfaffenhofen

Die Umleitung erfolgt über die beiden Anschlussstellen „Inning am Ammersee“ und „Oberpfaffenhofen“. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bedarfsumleitungen „U 55“ bzw. „U 57“ zu folgen. Eine witterungsbedingte Verschiebung kann nicht ausgeschlossen werden. (kb)