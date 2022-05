Ab Montag wird die Mühlfelder Straße in Herrsching asphaltiert

In Herrsching wird die Ortsdurchfahrt erneuert. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Herrsching - Ab Montag müssen Autofahrer in Herrsching mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Im Rahmen der Erneuerung der Ortsdurchfahrt wird die Mühlfelder Straße asphaltiert.

Am Montag, 16. Mai, beginnen die Asphaltierungsarbeiten in der Mühlfelder Straße in Herrsching. Dazu wird voraussichtlich ab 14 Uhr eine halbseitige Sperrung mit Ampelschaltung von der Querungsinsel in Höhe der Einmündung Summerstraße bis zur Einmündung des Panoramaweges eingerichtet. Zudem werden die einmündenden Straßen Summerstraße, Am Ländtbogen, Panoramaweg und Promenadenweg voll gesperrt. Das teilen die vier Projektpartner (Gemeinde Herrsching, Landratsamt Starnberg, Staatliches Bauamt Weilheim und AWA Wasser- und Abwasserbetriebe Ammersee) mit.

Im Baufeld wird die gesamte Fahrbahn herausgefräst, das Straßenplanum hergestellt und am Abend die 14 Zentimeter starke Asphalttragschicht eingebaut. Nach dem Auskühlen des Asphaltes bis zum Morgen, kann die Länge des Baufeldes deutlich reduziert werden. Am Vormittag erfolgen Höhenanpassungen der Straßeneinbauten und Schachtabdeckungen.



Links abbiegen in die Summerstraße ist am Dienstag nicht möglich

Aufgrund eines Höhenunterschiedes der beiden Fahrstreifen ist am Dienstagvormittag kein Linksabbiegen von der Mühlfelder Straße in die Summerstraße und umgekehrt möglich. Die Summerstraße kann über die Seestraße erreicht werden. Ab Dienstagnachmittag wird die zweite Straßenhälfte analog zum Vortag hergestellt. Ab Mittwochnachmittag wird die oberste Deckschicht hergestellt. Auch hierzu wird wieder das lange Baufeld eingerichtet und die Einmündungen der Seitenstraßen und Einfahrten zu den Grundstücken im Baufeld gesperrt. Ab Donnerstagmorgen stehen dann wieder beide Fahrstreifen zur Verfügung.



Radfahrer sollen ihre Räder auf dem Fußweg schieben

Fußgängern stehen während der Bauzeit die Gehwege entlang der Mühlfelderstraße zur Verfügung. Radfahrer werden gebeten, abzusteigen und die Gehwege zu nutzen. Summerstraße, Am Ländtbogen und Panoramaweg können über das rückwärtige Straßennetz erreicht werden. Der Promenadenweg kann während der Bauzeit nicht mit Fahrzeugen angefahren werden und ist nur fußläufig erreichbar. Anlieger und Anwohner werden gebeten ihre benötigten Fahrzeuge außerhalb des Panoramaweges zu parken. Eine Durchfahrt der Baustelle ist jeweils zwischen 14 Uhr und 6 Uhr des Folgetages nicht möglich.

Eine Anfahrt des Rettungsdienstes bei Notfällen kann sichergestellt werden. Die betroffenen Anlieger werden zudem gesondert mittels Postwurfsendung durch die Baufirma informiert, wann genau Sie von den Bauarbeiten betroffen sind.



Umleitung des Busverkehrs über die Seestraße

Der Busverkehr durch die Summerstraße wird in der Woche von 16. bis 20. Mai über die Seestraße umgeleitet. Die Haltestelle Panoramaweg wird hierzu an die nördliche Einmündung des Parkplatzes Am Ländtbogen verschoben. Die Haltestelle Dampfersteg wird in die Seestraße östlich der Einmündung der Straße „Am Landungssteg“ verlegt. Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig, weshalb Änderungen und Verschiebungen des Bauablaufes nicht ausgeschlossen werden können.



Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Arbeiten und die Strecke im abendlichen Berufsverkehr zu meiden. Anschließende finale Arbeiten Im Anschluss an die Asphaltierung stehen noch Restarbeiten im Randbereich der Straße, an den Gehwegen und Einmündungen an. Zudem erfolgt noch die Markierung der Fahrradschutzstreifen und der Abbiegespuren. Diese Arbeiten werden voraussichtlich bis Pfingsten abgeschlossen sein.

Informationen zur Baustelle in Herrsching gibt es beim Staatlichen Bauamt Weilheim

Sollte es zu Problemen kommen, kann unter der E-Mail-Adresse: ortsdurchfahrt@herrsching.de Kontakt zu den Projektpartnern aufgenommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, über das Abonnement des Newsletters des Staatlichen Bauamtes Weilheim die aktuellen Pressemitteilungen aus dem Landkreis Starnberg, Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech, Bad Tölz/Wolfratshausen und/oder Garmisch-Partenkirchen per Mail zu erhalten, www.stbawm.bayern.de/service/medien/pressemitteilungen/abonnieren/index.php. Auskunft unter Telefon 0881/990-1139 und 990-1245. (kb)