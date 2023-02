Ab Samstag wieder Volksschießen in Hechendorf

Das Volksschießen in Hechendorf kann nach dreijähriger Pause wieder stattfinden. © Panthermedia

Seefeld-Hechendorf - Nach dreijähriger Pause findet das Volksschießen in Hechendorf wieder statt. Alle Hechendorfer Bürgerinnen und Bürger sowie die Mitglieder aller Ortsvereine sind eingeladen.

Von Samstag, 4. März, bis Dienstag, 7. März, werden im Vereinsheim der Schützengesellschaft Hechendorf–Güntering in der Hauptstraße 54a (Eingang Schlagenhofener Weg) die Schützenkönige und die besten Mannschaften ermittelt. Den Eröffnungsschuss als Schirmherr wird am Samstag, 4. März, um 15 Uhr Franco Laterza vom Ristorante Franco abgeben.

Jugendliche ab 10 Jahren können am Volksschießen teilnehmen

Teilnahmeberechtigt ist jeder ab dem vollendeten 10. Lebensjahr. Jugendliche von 10 bis 14 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Mannschaften können sich aus Vereinen, Clubs, Familie und so weiter bilden. Die fünf besten Schützen einer Mannschaft werden gewertet. Die Startgebühr pro Teilnehmer beträgt 7 Euro. Damit sind 10 Schuss einschließlich der Versicherung bezahlt. Der Nachkauf ist unbegrenzt und kostet 1,50 Euro pro 10 Schuss.

Es winken wie immer wertvolle Preise, so die SG Hechendorf-Güntering, unter anderem ein großes TV-Gerät. Die Schießzeiten sind: Samstag und Sonntag von 15 bis 22 Uhr und Montag bis Dienstag von 16.30 Uhr bis 22 Uhr. Gewehre und Munition werden gestellt. Kassenschluss ist ein halbe Stunde vor Ende der Schießzeiten. Die Preisverteilung findet am Samstag, 11. März, 19 Uhr im Vereinsheim in Hechendorf statt. (kb)