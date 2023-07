Ab Sonntag Verkehrsbeeinträchtigungen durch Straßensanierung in Starnberg

Der Verkehr in Starnberg muss umgeleitet werden. In der Wittelsbacherstraße wird gebaut. (Symbolbild) © Klaus W. Schmidt/IMAGO

Starnberg - Um drei Uhr nachts beginnen die Sanierungsarbeiten in der Wittelsbacherstraße in Starnberg. Das führt an mehreren Tagen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 19. Juli, 18 Uhr an. Während dieser Zeit kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr im Stadtgebiet Starnberg, erklärt das Landratsamt.

Wittelsbacherstraße in Starnberg komplett gesperrt

Am Sonntag wird die Wittelsbacherstraße ab 3 Uhr im Abschnitt zwischen Ludwigstraße und Zweigstraße aufgrund von Sanierungsarbeiten bis Mittwoch, 19. Juli, 18 Uhr vollständig gesperrt. Der Linienverkehr wird für den Zeitraum der Sperrung über die Maximilianstraße und Ludwigsstraße umgeleitet.

Die im gesperrten Bereich liegende Bushaltestelle „Wittelsbacherstraße“ wird für diesen Zeitraum auf ihre frühere Position vor dem Kino verlegt.



Weitere Informationen können in der Fahrplanauskunft des MVV unter www.mvv-muenchen.de/fahrplanauskunft eingesehen werden.