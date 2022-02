Ab Sonntag wieder Konzerte und Kabarettabende im Sudhaus in Seefeld

Gankino Circus eröffnet den Veranstaltungsreigen im Schloss Seefeld am Sonntag. © Kultur im Schloss Seefeld

Seefeld – Die Euphorie ist noch etwas gedämpft, doch es ist „sehr viel Hoffnung“ dabei bei der Neuauflage des Kulturprogramms des Vereins „Kultur im Schloss Seefeld“, erklärt Schriftführerin Eveline Kuthe beim Pressegespräch. Bereits am Sonntag startet das neue Bühnenprogramm mit „Gankino Circus“. Das sind vier virtuose Musiker aus dem fränkischen Dietenhofen, die mit rasanten Melodien und schrägem Humor einen spaßigen Abend versprechen. Was braucht man mehr nach einer derart kulturellen Durststrecke?

Der Konzertsaal in Seefeld darf wieder zu 75 Prozent gefüllt werden

Nicht weniger als zwölf Auftritte finden im ersten Halbjahr im Sudhaus auf Schloss Seefeld statt, erklären die Verantwortlichen dieser Tage den Pressevertretern im Bräustüberl und hoffen auf breite Unterstützung bei der Bewerbung und natürlich auch beim Besuch ihrer Veranstaltungen durch kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger. Und es ist durchaus lohnend, das Programm näher zu betrachten. Denn Vorstand und die Ressortleiterinnen haben wieder hochkarätige und vielfach ausgezeichnete Künstler eingeladen. Die Liebhaber des gepflegten Jazz und der klassischen Musik kommen bei den Konzerten auf ihre Kosten. Zudem wird es bei den geplanten Kabarettveranstaltungen jede Menge zum Lachen geben im Sudhaus, das nun wieder zu 75 Prozent gefüllt werden darf.



Dr. Brigitte Altenberger, Eveline Kuthe, Brigitte Heigenhuber und Mika Makosch vom Verein „Kultur im Schloss Seefeld“ präsentieren mit großer Freude das neue Vereinsprogramm mit drei Kabarett-, vier Jazz- und fünf Klassikabenden im Sudhaus. © Petra Straub

Dass immer noch mit dem Corona-Virus gerechnet werden muss, zeigte die dezimierte Zahl der anwesenden Vereinsverantwortlichen beim Pressegespräch. Wie anstrengend die vergangenen Monate für den Kulturverein waren, lässt der Rückblick von Schriftführerin Eveline Kuthe erahnen. Veranstaltungen wurden teilweise ganz abgesagt oder nur mit 25 und später 50 Prozent Auslastung durchgeführt. Aus dem Neujahrskonzert wird nun ein Frühlingskonzert, erklärt sie mehr genervt als amüsiert, blickt jedoch hoffnungsvoll in die Zukunft des Vereins mit Kulturveranstaltungen, bei denen wieder mehr Besucherinnen und Besucher ins Sudhaus hineingelassen werden dürfen. Es sind zwar noch nicht die 120 von vor der Pandemie – aber immerhin!



„Gankino Circus“ gastiert am 20. Februar

Zum Auftakt kommt die Formation „Gankino Circus“, am Sonntag, 20. Februar, 18 Uhr. Mit ihrem Bühnenprogramm „Die Letzten ihrer Art“ führen die vier virtuosen Musiker, die laut Verein auch begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe sind in ein verqueres Bühnengeschehen. Handgemachte Musik, eine Riesenportion provinziellen Wahnsinns, rasante Melodien und schräger Humor wird versprochen – „ein Genre, das die Künstler aus dem fränkischen Dietenhofen nicht nur erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdächtigen Kunstform erhoben haben“.



Am Samstag, 12. März, 19 Uhr folgt ein Asia-Benefizkonzert mit dem bekannten Cellisten Wen-Sinn Yang. Zugunsten des guten Zwecks des Vereins Asia Deutschland hat sich der Cellist zum wiederholten Male bereit erklärt, zusammen mit hochkarätigen Professoren-Kollegen der Musikhochschulen in München und Würzburg im Sudhaus zu konzertieren. „Sie geben einen Kammermusik-Abend, der zum Highlight unseres Frühjahrsprogramms avancieren wird“, so der Verein. Auf dem Programm stehen von Franz Schubert Introduktion, Thema und Variationen bearbeitet für Cello und Klavier op. 82 Nr. 2 von Gregor Piatigorsky, das Duo für Violine und Cello von Erwin Schulhoff und das Trio f-moll, op. 65, von Antonin Dvorak. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind erwünscht.

Three Wise Men sind geschätzte Stammgäste im Sudhaus in Seefeld

Three Wise Men gastiert mit dem Programm „European Songbook“ am Sonntag, 13. März, ab 18 Uhr. Dabei handelt es sich um „eines der besten internationalen Formationen des traditionellen Jazz“, so Brigitte Heigenhuber, die im Verein für das Ressort Jazz zuständig ist. Frank Roberscheuten (Saxophon, Klarinette), Rossano Sportiello (Piano) und Martin Breinschmied (Schlagzeug) sind mittlerweile geschätzte Stammgäste im Sudhaus. In Anlehnung an das oft zitierte Great American Songbook mit einer Sammlung bekannter Melodien von Irving Berlin, George Gershwin, Jerome Kern und Cole Porter, haben Roberscheuten, Sportiello und Breinschmied 15 Titel der europäischen Musikgeschichte von Johann Sebastian Bach bis Toots Thielemanns, von Franz Lehar bis Ennio Morricone ausgewählt und zu swingenden Jazz umgearbeitet. „Ein erfrischendes Repertoire und ein Pflichttermin für alle Swingfans“, so Heigenhuber.

Nach drei weisen Männern folgen am Sonntag, 27. März, 18 Uhr, „Die Drei Damen“ mit „Songs an einem Frühlingsabend“ Lisa Wahlandt (vocal), Andrea Hermenau (piano/vocal) und Anna Veit (bass/vocal), alle drei aus dem altbairischen Land, „zaubern mit ihren einzigartigen Stimmen, am Klavier und Bass sowie verschiedenen Kleininstrumenten aus einem kreativ-bunten Repertoire einen individuellen Ohrenschmaus. Augenzwinkernd verbinden sie, was auf den ersten Blick nicht zusammenpasst. Verbinden Bayern mit Jazz, Chanson mit Pop und Bossa Nova mit Kabarett“, so die Ankündigung.



In der Reihe „Neue Bands am Start“ hat Amelie Scheffel in Seefeld ein „Heimspiel“ mit ihrem Quartett am Samstag, 2. April, 19 Uhr. Stimmungsvolle Balladen sind zu hören und komplexe Scat-Soli im Swing. Amelie Scheffels (Gesang), Sebastian Pfeifer (Klavier), Thomas Ganzenmüller (Bass) und Daniel Scheffels (Bruder von Amelie Scheffels, Schlagzeug), sind alle Studierende der Münchner Musikhochschule und bieten laut Heigenhubernicht nur einige der schönsten Standarts des letzten Jahrhunderts, sondern auch eine Reihe eigener Arrangements und frische Grooves.



Tanz in den Frühling mit La Rose Rouge

Zum „Tanz in den Frühling“ lädt La Rose Rouge aus Gräfelfing am Sonntag, 24. April, 18 Uhr. Zwischen Nostalgie, Improvisation, Ironie und Virtuosität spielt das Ballhaus-Orchester Schlager und Tanzmusik der 20/30er Jahre. Die Besetzung mit zwei Violinen, Violoncello, Altsaxophon/Klarinette, Altsaxophon/Querflöte, Tenorsaxophon/Klarinette, Kontrabass, Schlagzeug und Gesang ist typisch für die Tanzorchester der damaligen Zeit. Über 8.000 Original-Arrangements umfasst das Notenarchiv. La Rose Rouge hat 1986 als eines der ersten Ensembles in Deutschland die Tanzmusik der Roaring Twenties wiederentdeckt, die über die Jahrzehnte bis heute nichts von ihrem mitreißenden Witz und Charme verloren hat.



„Zum Glück!“ von Faltsch-Wagoni mit Silvana und Thomas Prosperi

Das Kabarett-Programm „Zum Glück!“ präsentiert Faltsch-Wagoni am Samstag, 30. April, 19 Uhr. Wie wunderbar ist doch die Welt, wenn nichts passiert – ein Blitz, der dich verfehlt beziehungsweise ignoriert. Gerade noch einmal gut gegangen, mit dem Schrecken davongekommen. Gott sei Dank, könnte man sagen oder eben: zum Glück. Was ist Glück? Was braucht man zum Glücklichsein? Die beiden Rhythmuspoeten Silvana Prosperi und Thomas Prosperi alias Faltsch Wagoni, unter anderem mit dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet, bieten in ihrer satirischen Musik-Show die wunderbare Gelegenheit, die Dinge einmal anders zu sehen und sich ganz dem Glück des Denkvergnügens hinzugeben, kündigt „Kultur im Schloss Seefeld“ mitdem mittlerweile 19. Bühnenprogramm der Formation an. Morbu – ethnic diverse improvised music gastiert am Sonntag, 8. Mai, 19 Uhr im Sudhaus. Jonas Timm (piano), Tino Derado (accord.), Bertram Burkert (guitar), Diego Piner (drums) und Lorenz Heigenhuber (Sohn von Vereinsressortleiterin Brigitte Heigenhuber, bass) sind auf ihrer CD Release Tour. Was ist, wenn ein Gefühl, welches in einer anderen Sprache mit einem einfachen Wort beschrieben werden kann, plötzlich unzählige Sätze erfordert, um eine Umschreibung zu liefern? Die Möglichkeit dies mit Harmonien, Melodien und Rhythmen zu tun, versuchen die fünf Musiker von Morbu voll auszuschöpfen. Unterschiedlicher Herkunft, aber mit gleichem musikalischem Anspruch, reisen sie durch den Kosmos des Jazz und machen hier und da Ausflüge in europäische und südamerikanische Musiktraditionen, um am Ende einen eigenen Weg der Übersetzung gegangen zu sein.



Raphaela Gromes aus Pöcking spielt mit mit ihrem Lebensgefährten Julian Riem

Am Freitag, 20. Mai, 19 Uhr gastiert das Duo Cello und Klavier mit Raphaela Gromes aus Pöcking und ihrem Lebensgefährten Julian Riem aus Leipzig. „Hochvirtuos und schwungvoll, leidenschaftlich, technisch brillant, vielseitig und charmant – kaum eine junge Cellistin begeistert ihr Publikum wie Raphaela Gromes. Ob sie als Solistin mit Orchester oder bei Kammermusik auftritt, immer zieht sie mit ihrem fantastisch anspruchsvollen wie außergewöhnlich leichtfüßigen Spiel in den Bann. Ihre Auftritte mit ihrem Klavierpartner Julian Riem werden als perfekte Duette gefeiert“, heißt es in der Presseerklärung.

Am Samstag, 4. Juni, 19 Uhr, spielen Lukas Maria Kuen (Klavier), Christopher Corbett (Klarinette), Korbinian Altenberger (Violine) und Samuel Lutzker (Violoncello) als „Schoenfield & Messiaen“ mit Solisten des BRSO. Wie Korbinian Altenbergers Mutter Dr. Brigitte Altenberger erklärt, die beim veranstaltenden Verein für das Ressort Klassik verantwortlich zeichnet, handelt es sich bei dem Konzert um eine „Art Generalprobe“ für weitere Auftritte.



Auch den Gastauftritt von EMCY-Young Hearts for Music am Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr legt sie Klassikfans ans Herz. Die European Union of Music Competitions for Youth ist ein Netzwerk von rund 50 nationalen Jugendmusikwettbewerben in 26 europäischen Ländern. Sie fördert junge außergewöhnliche Musiker im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit, indem die Teilnahme an Konzerten und Meisterkursen ermöglicht wird. Die auftretenden Preisträger stehen noch nicht fest, Altenberger verspricht jedoch „engagierte, passionierte Musiker, die mit Schwung spielen“.



Kartenreservierung unter www.kultur-schloss-seefeld.de.