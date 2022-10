Abbruch: Wer benötigt Möbel und Bauelemente aus Feldafinger Tagungszentrum?

Von: Petra Straub

Die Firma Siemens baut in Feldafing ein modernes Tagungszentrum aus Massivholz. Bevor der Altbau abgebrochen wird, werden brauchbare Gebäudeelemente und Möbel (Foto) günstig gegen Abholung veräußert. © Barbara Burg + Oliver Schuh / Pa

Feldafing – Bauherren, Renovierer und Schnäppchenjäger aufgepasst! In Feldafing wird das Tagungszentrum der Firma Siemens abgebrochen. Vorab werden dort viele Baumaterialen und Einrichtungsgegenstände günstig abverkauft. Von Sesseln, Tischen und Designerlampen bis hin zu Türen, Sanitäreinrichtungen und Pflastersteinen.

Nachhaltig: Ob Gästezimmer-Ausstattung oder Bauelemente des ausgedienten Gebäudes - Siemens verkauft Teile des Feldafinger Tagunszentrums bis Ende Oktober günstig und für einen gemeinnützigen Zweck. © Barbara Burg + Oliver Schuh / Pa

„Das Projekt ist Siemens eine Herzensangelegenheit. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Einrichtungsgegenstände und Baumaterialien fließen als Spende teils in lokale Projekte und werden zudem an den unabhängigen und gemeinnützigen Verein Siemens Caring Hands gespendet“, erklärt Sprecher Uli Müller von Siemens Real Estate. Im Rahmen des Rückbaus des 50 Jahre alten Gebäudes werden wiederverwendbare Materialien und Möbel verkauft und somit einer neuen Nutzung zugeführt. Nächstes Jahr möchte Siemens am selben Standort in Feldafing mit einem Neubau in umweltfreundlicher Massivholzbauweise beginnen.



Verkaufsaktion noch bis Ende Oktober 2022

Doch jetzt muss erst einmal Platz geschaffen werden für das neue Gebäude, in dem auch künftig Tagungen und Events für Siemens-Mitarbeitende aus der ganzen Welt stattfinden werden. Und da in den verbauten Materialen nicht nur ein Stück Firmengeschichte, sondern auch ein gewaltiges Rohstoffpotenzial steckt, sollen diese möglichst in der Region bleiben und dort aus Umweltschutzgründen weiterhin genutzt werden. Denn weltweit entstehen 60 Prozent des Abfalls bei Bauprojekten, informiert Siemens im Rahmen des Feldafinger Leuchtturmprojekts. 20 Prozent der globalen CO2-Emission entfallen auf Baumaterialien und deren Produktion. „Mit dem zirkulären Bauen können Materialkreisläufe konsequent geschlossen werden und die Umwelt entlastet werden. Jedes Bauteil, das bei diesem Projekt vermittelt wird, spart CO2, Abfall und Ressourcen“, so Siemens.



Möbel aus Hotelzimmern zu verkaufen

Veräußert werden wiederverwendbare Materialien in Form von Gebäudeelementen, hochwertigem Inventar der Hotelzimmer und der Seminarräume sowie aus dem Restaurant. Von der Kabeltrasse über den Vorhang bis zu Gehwegplatten reicht die Auswahl. Die Verkaufsaktion läuft über das Unternehmen Concular, die sämtliche zu verkaufenden Waren unter https://concular.de/de/siemens-feldafing/ eingestellt hat und über die Plattform auch direkt verkauft. Die Aktion läuft bis Ende Oktober. Abgeholt werden muss die Ware am Freitag, 11. oder Samstag, 12. November direkt beim Global Leadership Center in Feldafing.