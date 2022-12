Adventslieder singen, Glühwein und Kindertheater beim Christkindlmarkt in Herrsching

Von: Petra Straub

Es duftet herrlich nach Punsch und frischen Waffeln und es erklingen weihnachtliche Melodien. Beim Christkindlmarkt in Herrsching kann man sich nach zweijähriger Pause dieses Jahr wieder auf das Chrstifest einstimmen lassen. (Symbolfoto) © Wolfgang Spitzbart / Imago Images

Herrsching - Am Samstag und Sonntag findet in Herrsching nach zweijähriger Corona-Pause wieder ein Christkindlmarkt statt. Neben einem vielfältigen Warenangebot stimmen an und in der evangelischen Erlöserkirche Musik- und Gesangsgruppen, der Nikolaus und ein weihnachtliches Kasperltheater auf das Christfest ein.

Zwei Tage lang, am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, kann man sich nahe dem S-Bahnhof kulinarisch verwöhnen lassen, in aller Ruhe Geschenk- und Dekorationsartikel aussuchen und den Alltag für eine kurze Zeit hinter sich lassen. Am Samstag um 14 Uhr gibt es zum Auftakt eine ökumenische Andacht in der Kirche mit Geistlichen beider Konfessionen und dem Chor „Gantilena“ unter der Leitung von Elisabeth Schmidt.

Der Chor „Gantilena“ singt am Samstag beim Christkindlmarkt in Herrsching

Eine Stunde später (15 Uhr) überraschen Eltern des Vereins Kindergruppe Fünfseenland Familien in der Kirche mit einem weihnachtlichen Kasperltheater. Um 16 Uhr bereiten Pfarrer Ulrich Haberl und das Ensemble „Saitenrausch“ den Besuchern in der Kirche eine besinnliche Stunde mit bayerischer Adventsmusik.

Das Ensemble „Saitenrausch“ spielt in der Herrschinger Erlöserkirche

Quirlig wird es um 16.45 Uhr, wenn der Nikolaus den Christkindlmarkt besucht und an die Kinder Geschenke verteilt. Dabei singen die Kinder des Kindertreffs Adventslieder. Die Blaskapelle Herrsching spielt von 17 bis 18.30 Uhr, Adventslieder werden im Anschluss von der Kantorei der DreiSeenGemeinde unter der Leitung von Birgit Henke in der Kirche angestimmt. Der Markttag endet um 21 Uhr.

Weihnachtliches Kasperltheater und Frauenchor „Vox Lunaris“ in Herrsching

Um 12 Uhr öffnen die Markthäuschen und Stände des Christkindlmarkts am Sonntag, 11. Dezember. Beim ökumenischen Auftakt um 14 Uhr in der Kirche treten auch Kinder der Musikschule Herrsching unter der Leitung von Johanna Langmann auf. Um 15 Uhr leuchten Kinderaugen wieder beim weihnachtlichen Kasperltheater in der Kirche. „Gaudete!“ lautet das Motto um 16 Uhr in der Kirche, wenn festliche Klänge aus dem Mittelalter in der Kirche zu hören sind beim Konzert des Frauenchors „Vox Lunaris“ unter der Leitung von Sigi Hausen. Auch am Sonntag um 16.45 Uhr kommt der Nikolaus und ist im Anschluss die Blaskapelle Herrsching zu hören. Um 18.30 Uhr folgt ein offenes Singen im Kerzenschein in der Kirche. Zusammen mit Rainer Müller-Kliebe an der Orgel werden Adventslieder angestimmt. Um 20 Uhr schließt der Markt für dieses Jahr seine Pforten wieder.