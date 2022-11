Älter werden im häuslichen Umfeld - dank geschulter Kräfte im Landkreis Starnberg

Die Teilnehmenden des Kurses werden bei der Nachbarschaftshilfe (NBH) Wessling, Wörthsee, Seefeld, Inning, beim Hilfsdienst Herrsching, der NBH Feldafing, beim Seniorentreff Starnberg, der Ilse-Kubaschewski-Stiftung Starnberg, in der Ambulanten Krankenpflege Tutzing und bei der Firma Matzner in Seefeld eingesetzt. © Nachbarschaftshilfe Inning

Landkreis/Inning - Die Fachstelle für pflegende Angehörige im westlichen Landkreis Starnberg des Vereins Nachbarschaftshilfe Inning bietet seit vielen Jahren die Schulungen für ehrenamtlich Helfende im Bereich Alltagsbegleitung und Mitarbeitende im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen an. Im November konnten wieder 27 Helfende für die Angebote zur Unterstützung im Alltag geschult werden.

Sie absolvierten als Vorbereitung für ihre Aufgabe einen umfangreichen Kurs von 40 Unterrichtseinheiten, erhielten zum Abschluss ein Zertifikat und können nun von ihren Trägern im Landkreis Starnberg eingesetzt werden.

Die Bedürfnisse älterer Menschen kennenlernen

„Die Schulung gibt in vielen Bereichen einen umfangreichen Einblick ins Älterwerden und die sich ändernden Bedürfnisse und Herausforderungen. Sie hilft uns bei der Begleitung von hilfebedürftigen Menschen, aber auch fürs eigene Leben und in unseren Familien“, fassen die Teilnehmenden zusammen. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Motivation für ein Ehrenamt, neben der fachlichen Begleitung mit Fortbildungen, Fallbesprechungen, Austauschtreffen und einer Aufwandsentschädigung, die die Ehrenamtlichen für ihr Engagement erhalten. Die Stimmung in den Kursen war locker, die vielen Inhalte wurden von den Dozenten und Dozentinnen kurzweilig und praxisnah vermittelt. Viele tolle Gespräche, bei denen schon mal Kontakte geknüpft werden konnten, machten die Schulungstage lebendig. Auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt.

Ehrenamtliche entlasten die pflegenden Angehörigen

„Wir wünschen uns, dass sich immer mehr Menschen für die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen interessieren und somit ein möglichst selbst bestimmtes Leben älterer Menschen im häuslichen Umfeld möglich machen sowie pflegende Angehörige entlasten. Daher möchten wir auch weiterhin mit dem Angebot der Schulungen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassenverbände in Bayern (soziale Pflegekassen), der Privaten Pflegeversicherung und unserem Landkreis gefördert werden, für den Ausbau der Angebote zur Unterstützung im Alltag in unserem Landkreis beitragen.“ Das teilt die Fachstelle im Zusammenhang mit der Beendigung der Schulung mit.

Wer sich für ein Ehrenamt in einem der Helferkreise im Landkreis Starnberg interessieren, kann sich bereits den Termin für die nächste Schulung vormerken. Er findet am 4., 5., 11. und 12. März 2023 statt. Nähere Infos zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten erteilt die Fachstelle unter Telefon 08143/2419430 und E-Mail: fs.pfl.angehoerige@nbh-inning.de. (kb)